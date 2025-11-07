Santiago centra la campaña del 25N en la violencia digital entre los jóvenes

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, alerta de una “involución en valores” y anuncia que se reforzará la difusión de los recursos municipales entre las menores de 25 años Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha presentado la campaña del 25N de este año, centrada en la violencia en el entorno digital, especialmente en las redes sociales, entre los jóvenes.

Tal y como ha trasladado en rueda de prensa, con el lema 'Non é un trend e violencia digital' la campaña tiene especial énfasis en la gente joven, porque entienden que son la franja "más expuesta" y en la que se está produciendo una "involución importante en los valores, continúa el control y hay nuevos espacios de machismo que no existían hace años".

"Lo que queremos es combatir la trivialización, la frivolización en el ámbito de las redes, ya que parece que determinados comentarios, imágenes o conductas que al final lo que hacen es perpetuar el control, la humillación y el desprecio hacia las mujeres", señaló.

En este sentido, Sanmartín ha señalado acciones como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el acoso reiterado, la humillación pública, el uso de expresiones que se quieren transmitir como inofensivas, pero que al final "están cargadas de misoginia".

Según ha destacado la mandataria municipal, el informe 'Generación Expuesta: Jóvenes frente a la Violencia Sexual Digital' marca que el 60,6% de la juventud reconoce que ha experimentado algún tipo de violencia sexual digital y que las mujeres son las principales víctimas. Entre ellas, el 28,7% recibió un contenido sexual no solicitado y el 23,6% padece tres o más formas distintas de violencia digital.

Amplía que, las agresiones se producen mayoritariamente en redes sociales y en aplicaciones de mensajería. Asimismo, en muchos casos, el agresor es una persona conocida.

"Es evidente que no estamos hablando de un machismo nuevo ni diferente, sino de un machismo que se va adaptando, cogiendo de otros lenguajes y elementos de las tecnologías, haciendo que de esa manera se pueda reproducir para las generaciones más nuevas", remarcó.

Intensificar los recursos municipales

Sanmartín también ha remarcado la necesidad de intensificar la difusión de recursos municipales entre las jóvenes menores de 25 años, debido a que los propios datos del Centro de Información de las Mujeres (CIM), exponen que las mujeres más jóvenes son las que utilizan menos recursos de este espacio.

"Solo el 0,45% de las personas usuarias del CIM corresponde a mujeres de 17-18 años y el 10,91% de mujeres entre 19 y 25 años", ha indicado.

Por eso, en los próximos meses intensificarán a través de esta campaña y también llevando la información a los centros educativos y otros espacios donde puede haber juventud para que todo el mundo conozca los recursos que están a su disposición.

En concreto, la campaña está orientada a las redes sociales, por su propia naturaleza, aunque se difundirá por otros canales. Además, se repartirá material de cartelería en el CIM y en la Casa Xoana Torres en los próximos días.

Finalmente, el día 25 de noviembre se llevará a cabo la lectura del manifiesto, que ya ha sido aprobado en el último pleno del Ayuntamiento.