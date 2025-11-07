Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Consorcio de Santiago reedita "Historias do Carril-Cornes" con motivo do centenario da anexión de Conxo

A obra de Xoán Luís Miguéns recupera vinte e catro relatos arredor do primeiro ferrocarril galego, que uniu Compostela co mar de Arousa

Redacción
07/11/2025 10:55
Foto de familia dos representantes das entidades implicadas na creación da obra
Foto de familia dos representantes das entidades implicadas na creación da obra
Cedida

O Consorcio de Santiago presentou na Casa das Asociacións de Cornes a reimpresión da publicación "Historias do Carril-Cornes", do autor Xoán Luís Miguéns García e pertencente á Biblioteca de Divulgación do Consorcio. Esta reimpresión da primeira edición de 2008 faise con motivo do I Centenario da anexión do Concello de Conxo polo de Santiago de Compostela en 1925.

Gente jugando a videojuegos

Así será "Píxel á Feira", que converte Santiago na capital galega do videoxogo esta finde

Más información

Na presentación o autor do volume estivo acompañado por José Antonio Domínguez Varela, xerente do Consorcio de Santiago; Carlos Abellán Ruiz, autor do prólogo da obra; e Juan Conde Roa, responsable de publicacións do Consorcio de Santiago.

En "Historias do Carril-Cornes" recóllense vinte e catro relatos que son, na súa maior parte, produto de supostos feitos que lles sucederon ás persoas que, dalgún modo, tiñan algunha relación co primeiro "camiño de ferro" galego, ben sexa como ferroviarios, como viaxeiros ou outro tipo de vínculo con este singular ferrocarril que inicialmente uniu Santiago de Compostela co mar de Arousa.

As historias que reúne este volume, que varían en extensión, reflicten feitos característicos das diferentes épocas nas que se encadran estes relatos e que, a través deles, permiten albiscar como se desenvolvía o mundo ferroviario galego na sociedade do derradeiro terzo do século XIX e boa parte do século XX. Nos relatos trátanse temas moi variados desde diferentes rexistros, como o contrabando de penicilina ou a catástrofe de Pazos de 1952.

