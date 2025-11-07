Mi cuenta

Santiago de Compostela

Más de 350 escolares de Santiago disfrutarán de 'Mistura', el nuevo espectáculo inclusivo de Afundación y la Fundación IgualArte

La obra, con música original en directo, se representará este lunes 10 de noviembre en el Auditorio ABANCA dentro del programa de teatro para escolares

Eladio Lois
07/11/2025 13:58
Mistura invita al público a recorrer un camino de luces y sombras a través de una puesta en escena que reivindica la mezcla como esencia de la vida
Afundación

La Obra Social de ABANCA, a través de Afundación, celebrará este lunes 10 de noviembre, a las 11.00 horas, una nueva cita de su programa de teatro para escolares en el Auditorio ABANCA de Santiago de Compostela. En esta ocasión, el escenario acogerá Mistura, un espectáculo audiovisual con música original en directo creado por la Fundación IgualArte, que será disfrutado por más de 350 alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria de cuatro centros educativos de Santiago y su entorno.

Gente jugando a videojuegos

Así será "Píxel á Feira", que converte Santiago na capital galega do videoxogo esta finde

Más información

Una propuesta que celebra la diversidad

Mistura invita al público a recorrer un camino de luces y sombras a través de una puesta en escena que reivindica la mezcla como esencia de la vida. El montaje propone una reflexión sobre la diversidad y la pluralidad, y defiende “la conquista del diferente” como valor esencial para construir una sociedad más abierta. En palabras de sus creadores, la obra es un grito en favor de los matices, una llamada a abandonar “la cáscara y el miedo” para reconocer la riqueza que aporta lo diverso.

La Fundación IgualArte, que trabaja desde 2002 con personas con diversidad funcional en el ámbito artístico, fue pionera en la creación de una escuela artística estable y del primer centro ocupacional especializado en arte. Su trabajo busca unir creatividad y participación social, y sus agrupaciones participan con frecuencia en la programación educativa de Afundación.

El arte como herramienta educativa

Las artes escénicas ocupan un lugar central en la oferta educativa que diseña Afundación cada curso para escolares gallegos. La programación busca reforzar la formación en valores y competencias transversales, fomentando la solidaridad, la autonomía, la creatividad, la autoestima y el trabajo en equipo. En este sentido, el teatro se consolida como una herramienta eficaz para estimular la observación, el diálogo y la reflexión, al tiempo que favorece la inclusión y el aprendizaje emocional.

