Malestar entre los vecinos de San Lourenzo por la reapertura de la Sala Malatesta

La Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago respalda las demandas de los vecinos de San Lourenzo frente a la reapertura de la Sala Malatesta Redacción

La Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago de Compostela ha expresado su rechazo a la reapertura de la Sala Malatesta, ubicada en la Rúa de San Lourenzo, y ha reiterado su apoyo incondicional a los vecinos de la zona y a la Asociación Río Sarela. En un comunicado emitido este viernes, el colectivo vecinal advierte de que la actividad nocturna que pretende retomar el local es “incompatible con el uso residencial del entorno”, y pide al Concello que priorice la protección de los derechos de los residentes.

El cierre de la delegación gallega de Humana provoca el despido de 10 trabajadores en Santiago Más información

La coordinadora recuerda que la jurisprudencia ha calificado reiteradamente este tipo de actividad como molesta y perjudicial para la salud, lo que a su juicio refuerza la necesidad de una evaluación exhaustiva de los efectos cuantitativos y cualitativos que la reapertura del local podría tener sobre la vecindad.

Reclaman al Concello una revisión previa

El colectivo considera que los expedientes administrativos previos, que llevaron al cierre de la Sala Malatesta durante más de seis meses, deberían haber motivado una revisión rigurosa antes de autorizar su funcionamiento nuevamente. En este sentido, piden que se valore el impacto real del ocio nocturno en el descanso, la convivencia y la calidad de vida de quienes residen en la zona.

Desde la Coordinadora advierten además que esta reapertura contradice el primer objetivo del Plan Especial PE-1, que establece la necesidad de mantener y reforzar el uso residencial del ámbito de San Lourenzo. Por ello, apelan directamente a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para que “ponga todos los medios necesarios para garantizar los derechos constitucionales de los vecinos a la intimidad en su domicilio y a la salud”.

Apoyo unánime del movimiento vecinal

El comunicado está acompañado de un escrito de apoyo firmado por diversas asociaciones vecinales de Compostela el pasado 17 de septiembre, en el que se respaldaba la postura de la Asociación Río Sarela frente al impacto del ocio nocturno en el barrio.

La Coordinadora insiste en que la defensa del uso residencial y el bienestar de la ciudadanía debe situarse en el centro de la planificación urbana y de la gestión municipal.