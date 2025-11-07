La Xunta refuerza el apoyo económico al Museo do Pobo Galego tras la dimisión de su director

El Ejecutivo gallego destaca su compromiso con la continuidad del museo, que verá incrementada la inversión pública Museo do Pobo Galego

La Xunta incluirá en los presupuestos autonómicos para 2026 una partida de 500.000 euros para el Museo do Pobo Galego, según ha confirmado este viernes la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, un día después de conocerse la dimisión del director del centro, Lois Ladra, por la "imposibilidad de implementar el programa de actuación" debido a los recursos económicos.

Fuentes de la Consellería de Cultura consultadas por Europa Press han recordado que el Museo do Pobo Galego es una entidad independiente, de la que la Xunta forma parte como un "miembro más" de su patronato, junto con otros 90 patronos.

Con todo, estas fuentes han apuntado que, "conscientes de la importancia de este centro", el Ejecutivo gallego es la "administración más comprometida con su financiación", tal y como sostiene que demuestran su esfuerzo financiero.

Así, ha indicado que la inversión se ha incrementado de los 450.000 euros en 2024 a los más de 500.000 en este año, "una partida que se consolidará en los siguientes ejercicios".

"Desde la Consellería de Cultura somos consciente del enorme trabajo que está haciendo el Museo do Pobo Galego, una institución relevante y referente a nivel gallego, al tiempo que somos firmes defensores de esta institución tan importante en la parte histórica y antropológica de Galicia", subrayan estas fuentes.