El centro Dolores Ramos - Manuel Peleteiro abre las VIII Jornadas de Educación Infantil con una charla sobre nutrición

Alumnado del centro educativo Dolores Ramos – Manuel Peleteiro, que acoge las VIII Jornadas de Educación Infantil Colegio Peleteiro

El Centro de Educación Infantil Dolores Ramos – Manuel Peleteiro organiza una nueva edición de sus Jornadas de Educación Infantil, que este año alcanzan su octava edición. Tras el éxito de años anteriores, el programa vuelve a reunir a especialistas en ámbitos clave del desarrollo y la educación de los más pequeños, con el objetivo de ofrecer a las familias y docentes un espacio de aprendizaje práctico y accesible.

Las sesiones, de entrada gratuita y con servicio de ludoteca, se celebrarán a las 16.00 horas en el propio centro. Para asistir es necesario inscribirse previamente a través de la web educacioninfantildoloresramos.com/jornadas.

Un programa centrado en salud, desarrollo y tecnología

La primera cita será el jueves 27 de noviembre, con la participación del nutricionista y especialista en psiconeuroinmunología Fernando Casal, quien ofrecerá el taller Nutrición infantil: construir salud desde el plato. En esta sesión, Casal abordará la importancia de crear hábitos saludables desde la infancia, la relación entre alimentación y conducta y diversas estrategias para mejorar la energía, la inmunidad y el descanso de los niños y niñas.

El nutricionista Fernando Casal Cedida

El programa continuará en los meses siguientes con otras tres conferencias:

23 de enero: Moverse para crecer: el juego como motor del desarrollo, a cargo de las fisioterapeutas pediátricas Ana Cagide y Paula Carnota.

12 de febrero: Curar sin miedo: primeros auxilios pediátricos, la información también calma, impartida por el pediatra Carlos García Magán, especialista en urgencias y salud infantil.

12 de marzo: Entre la realidad y la pantalla: reflexiones sobre la tecnología y experiencia educativa, con Alberto y Mario Herraez, CEO de eTwinz Education.

Formación y acompañamiento a las familias

Con esta iniciativa, el CEI Dolores Ramos consolida su papel como referente educativo en Santiago, apostando por la formación continua de las familias y el profesorado en temas esenciales para el bienestar infantil. La propuesta cuenta además con la colaboración de IPo Escuela de Mamás, que participa activamente en la organización del ciclo.