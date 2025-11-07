A Vía Querinissima reivindícase en Fairway como novo itinerario cultural europeo
A Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia presenta no fórum internacional as súas rutas marítimas e editoriais ante delegacións de Italia, Noruega e Suecia
A Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia participará no sexto Fórum do Camiño de Santiago “Fairway”, que terá lugar do 9 ao 11 de novembro na Cidade da Cultura de Galicia. A asociación estará presente no gran foro dos profesionais do Camiño cun gran stand xunto á Asociación Internacional Vía Querinissima.
Ademais de participar no workshop organizado por "Fairway" con preto de corenta recoñecidos turoperadores, axencias de viaxes, centrais de reservas e axencias que traballan no Camiño de Santiago a nivel internacional, a asociación aproveitará para presentar as súas últimas novidades tanto en materia de produtos turísticos como editoriais .
Promoción da Vía Querinissima
Así mesmo, o domingo 9 de novembro, ás 13.00 horas, o presidente da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia, Luís Oujo, acompañará aos integrantes de tres delegacións internacionais do Véneto (Italia), Norland (Noruega) e Vastra Gotland (Suecia), que farán unha visita oficial a "Fairway" co obxectivo de promover a candidatura a Itinerario Cultural Europeo da Vía Querinissima. Tras visitar Fairway e o stand da Asociación, as delegacións aproveitarán para visitar a Catedral de Santiago e facer un percorrido polo centro histórico da vila.