Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Vía Querinissima reivindícase en Fairway como novo itinerario cultural europeo

A Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia presenta no fórum internacional as súas rutas marítimas e editoriais ante delegacións de Italia, Noruega e Suecia

Redacción
07/11/2025 09:08
Foto archivo peregrina camino ría muros noia
O presidente da asociación, Luís Oujo, acompañará ás delegacións internacionais que visitarán o stand conxunto co obxectivo de impulsar a candidatura europea da Vía Querinissima

A Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia participará no sexto Fórum do Camiño de Santiago “Fairway”, que terá lugar do 9 ao 11 de novembro na Cidade da Cultura de Galicia. A asociación estará presente no gran foro dos profesionais do Camiño cun gran stand xunto á Asociación Internacional Vía Querinissima.

Ademais de participar no workshop organizado por "Fairway" con preto de corenta recoñecidos turoperadores, axencias de viaxes, centrais de reservas e axencias que traballan no Camiño de Santiago a nivel internacional, a asociación aproveitará para presentar as súas últimas novidades tanto en materia de produtos turísticos como editoriais .

Promoción da Vía Querinissima

Así mesmo, o domingo 9 de novembro, ás 13.00 horas, o presidente da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia, Luís Oujo, acompañará aos integrantes de tres delegacións internacionais do Véneto (Italia), Norland (Noruega) e Vastra Gotland (Suecia), que farán unha visita oficial a "Fairway" co obxectivo de promover a candidatura a Itinerario Cultural Europeo da Vía Querinissima. Tras visitar Fairway e o stand da Asociación, as delegacións aproveitarán para visitar a Catedral de Santiago e facer un percorrido polo centro histórico da vila.

Te puede interesar

El doctor Rafael López, presidente de Aseica e investigador del IDIS, inaugurará en Santiago el IV Congreso Internacional Aseica-Aspic sobre investigación oncológica

Santiago reunirá a más de 400 expertos internacionales en cáncer en el IV Congreso Aseica-Aspic
Redacción
Foto de familia dos representantes das entidades implicadas na creación da obra

O Consorcio de Santiago reedita "Historias do Carril-Cornes" con motivo do centenario da anexión de Conxo
Redacción
Alumnado del centro educativo Dolores Ramos – Manuel Peleteiro, que acoge las VIII Jornadas de Educación Infantil

El centro Dolores Ramos - Manuel Peleteiro abre las VIII Jornadas de Educación Infantil con una charla sobre nutrición
Eladio González Lois
La futbolista Catalina Pereira, junto al alcalde de Padrón, Anxo Arca, y las concejalas Chus Campos y Mariló Saco, durante la recepción en la Casa do Concello

O Concello de Padrón homenajea a la joven futbolista Catalina Pereira por su trayectoria y esfuerzo
Eladio González Lois