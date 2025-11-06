Vandalizan la pista de pádel de Milladoiro tirándole piedras
El ataque provocó la rotura de dos cristales y obligó a cerrar temporalmente la instalación, con un coste de reparación de 1.900 euros
El Concello de Ames ha condenado el acto vandálico registrado durante el pasado fin de semana en la pista municipal de pádel de O Milladoiro, donde una o varias personas lanzaron piedras contra los vidrios de la instalación, provocando la rotura de dos paneles y dejando el recinto fuera de servicio.
El suceso fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil de O Milladoiro, y el gobierno local presentará la correspondiente denuncia por los daños ocasionados, que supondrán un coste de 1.900 euros de fondos públicos.
La pista permanecerá cerrada hasta su reparación
El lanzamiento de piedras causó la rotura de dos cristales, por lo que la pista, situada en la zona norte de O Milladoiro —entre las calles Muíño Vello y do Buxo—, fue precintada por la Policía Local para evitar posibles riesgos a las personas que transiten por la zona.
Hasta su reparación, la instalación permanecerá cerrada al público. La de O Milladoiro es una de las tres pistas municipales de pádel con las que cuenta el Concello de Ames, junto con las de Bertamiráns y Aldea Nova.