Tres propostas finalistas redefinirán a iluminación artística da contorna da Catedral de Santiago
“Ad maiora semper”, “Shh... See the silence” e “Hermes” competirán na segunda fase do concurso internacional para escoller o proxecto de iluminación ornamental e sostible das prazas catedralicias
Acabase de publicar na Plataforma de Contratación do Sector Público o ditame do Xurado sobre a valoración das propostas admitidas na Fase I do Concurso de Iluminación Ornamental e Artística da contorna monumental da Catedral. Este avaliou as 21 propostas nacionais e internacionais, seleccionando como finalistas a “Ad maiora semper”, “Shh... See the silence” e “Hermes”.
En concreto, “Ad maiora semper”, logrou 75 puntos, pola súa elegancia técnica e o seu enfoque “devoto”; “Hermes”, foi valorada con 95 puntos, pola súa lectura integral da arquitectura e historia do espazo; e “Shh… See the silence”, fíxose con 85 puntos pola súa capacidade para recrear unha atmosfera de serenidade e respecto. Cada unha das tres ideas conceptuais finalistas recibirá un premio de 18.150 euros.
As tres propostas deberán agora presentar un anteproxecto completo. A proposta gañadora será seleccionada na segunda fase do proceso e asumirá a redacción do proxecto e a dirección da obra de iluminación da Praza de Praterías, proxecto piloto desta iniciativa.
Redefinir a paisaxe nocturna
O certame busca reinterpretar, dun xeito integral, a iluminación da contorna catedralicia, actuando nas prazas do Obradoiro, Praterías, Quintana e Inmaculada, así como nas rúas e tránsitos que as conectan, como unha ferramenta de comunicación coa cidadanía, de xeración de emoción e benestar, de posta en valor do patrimonio cultural, e de potenciación da identidade do territorio e dos seus habitantes.
Un xurado internacional de prestixio
A avaliación das propostas corre a cargo dun xurado independente, integrado por profesionais de recoñecido prestixio internacional: o arquitecto británico David Chipperfield, premio Pritzker e Stirling; a arquitecta Teresa Táboas, vicepresidenta de Europa Occidental na Unión Internacional de Arquitectura (UIA); o experto en iluminación urbana Roger Narboni, fundador do estudo Concepto en París; a editora da revista "Lightecture" e embaixadora en España de "Women in Lighting", Esther Torelló; e o catedrático Manuel Castiñeiras, presidente do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, xunto con representantes das administracións que participan do Plan de Sostibilidade Turística de Santiago (PSTD).