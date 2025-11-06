Mi cuenta

Santiago de Compostela

Tres propostas finalistas redefinirán a iluminación artística da contorna da Catedral de Santiago

“Ad maiora semper”, “Shh... See the silence” e “Hermes” competirán na segunda fase do concurso internacional para escoller o proxecto de iluminación ornamental e sostible das prazas catedralicias

Redacción
06/11/2025 13:23
Reunión Xurado Iluminación da Catedral
O xurado internacional do concurso de iluminación ornamental da contorna da Catedral seleccionou tres propostas finalistas entre 21 ideas presentadas
Concello de Santiago

Acabase de publicar na Plataforma de Contratación do Sector Público o ditame do Xurado sobre a valoración das propostas admitidas na Fase I do Concurso de Iluminación Ornamental e Artística da contorna monumental da Catedral. Este avaliou as 21 propostas nacionais e internacionais, seleccionando como finalistas a Ad maiora semper”, “Shh... See the silence” e “Hermes”.

En concreto, “Ad maiora semper”, logrou 75 puntos, pola súa elegancia técnica e o seu enfoque “devoto”; “Hermes”, foi valorada con 95 puntos, pola súa lectura integral da arquitectura e historia do espazo; e “Shh… See the silence”, fíxose con 85 puntos pola súa capacidade para recrear unha atmosfera de serenidade e respecto. Cada unha das tres ideas conceptuais finalistas recibirá un premio de 18.150 euros.

As tres propostas deberán agora presentar un anteproxecto completo. A proposta gañadora será seleccionada na segunda fase do proceso e asumirá a redacción do proxecto e a dirección da obra de iluminación da Praza de Praterías, proxecto piloto desta iniciativa.

Redefinir a paisaxe nocturna

O certame busca reinterpretar, dun xeito integral, a iluminación da contorna catedralicia, actuando nas prazas do Obradoiro, Praterías, Quintana e Inmaculada, así como nas rúas e tránsitos que as conectan, como unha ferramenta de comunicación coa cidadanía, de xeración de emoción e benestar, de posta en valor do patrimonio cultural, e de potenciación da identidade do territorio e dos seus habitantes.

Un xurado internacional de prestixio

A avaliación das propostas corre a cargo dun xurado independente, integrado por profesionais de recoñecido prestixio internacional: o arquitecto británico David Chipperfield, premio Pritzker e Stirling; a arquitecta Teresa Táboas, vicepresidenta de Europa Occidental na Unión Internacional de Arquitectura (UIA); o experto en iluminación urbana Roger Narboni, fundador do estudo Concepto en París; a editora da revista "Lightecture" e embaixadora en España de "Women in Lighting", Esther Torelló; e o catedrático Manuel Castiñeiras, presidente do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, xunto con representantes das administracións que participan do Plan de Sostibilidade Turística de Santiago (PSTD).

