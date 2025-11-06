Santiago se pone en marcha: la Carrera de Papá Noel regresa el 21 de diciembre con fines solidarios

Miles de compostelanos recorrerán las calles vestidos de Papá Noel y Elfos en una de las pruebas más esperadas del calendario navideño Filmate Estudios Fotograficos

Santiago volverá a teñirse de rojo esta Navidad. La Carrera de Papá Noel 2025 regresa el domingo 21 de diciembre a las 11.00 horas, con salida desde el Centro Comercial As Cancelas y llegada a la Plaza del Obradoiro, en un recorrido de unos cuatro kilómetros diseñado para disfrutar en familia.

La presentación del evento tuvo lugar este miércoles en As Cancelas, con la participación del gerente del centro, Javier Nicolás, y representantes de Ucoga, Asanog y el hotel OCA Puerta del Camino, entre otros colaboradores.

Carácter solidario y premios

La prueba mantiene su carácter solidario: parte de la recaudación y la Fila 0 se destinarán a ASANOG, la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia. Además, habrá premios para los tres primeros clasificados de la categoría general y para los tres mejores menores de 12 años, tanto en modalidad masculina como femenina.

Para optar a los premios será imprescindible completar el recorrido con el traje completo de Papá Noel o de Elfo, una de las tradiciones que convierte esta cita en una de las más coloridas y alegres del calendario compostelano.

Inscripciones abiertas desde el 6 de noviembre

Las inscripciones se abren este jueves, 6 de noviembre a las 20.00 horas, a través de la web www.carrerapapanoelsantiago.es. Estarán disponibles hasta el 17 de diciembre o hasta agotar las 2.000 plazas (1.500 para adultos y 500 para menores de 12 años).