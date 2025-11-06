Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O PSdeG denuncia “falta de transparencia e incumprimento” na xestión dos centros socioculturais de Santiago

A concelleira socialista Marta Abal cualifica de “inxustificable e incomprensible” a decisión do Goberno local de prorrogar o contrato malia as deficiencias detectadas

Eladio Lois
Eladio Lois
06/11/2025 13:25
A concelleira socialista Marta Abal, durante unha intervención no Concello de Santiago.
A concelleira socialista Marta Abal, durante unha intervención no Concello de Santiago.
Cedida

A concelleira do Grupo Municipal Socialista de Santiago, Marta Abal, criticou este xoves a decisión da Xunta de Goberno local de prorrogar o contrato de xestión da rede de centros socioculturais, incluído o lote de animación sociocultural, aprobada o pasado 31 de outubro.

Vehículos de Bomberos de Santiago, en una fotografía de archivo

Solo cuatro bomberos cubrieron todo Santiago durante 24 horas: el Concello anuncia un pleno urgente

Más información

Segundo afirmou Abal, trátase dun servizo que “non se está a cumprir de acordo co establecido nos pregos do contrato, polo que esta prórroga resulta inxustificable e incomprensible”.

Actividades canceladas e falta de alternativas no rural

A edil subliñou que a situación é especialmente grave nas parroquias do rural, onde “máis de trinta actividades programadas e xa pagadas polas persoas usuarias foron canceladas por falta de persoal”. En parroquias como Aríns e Cesar, asegurou, non se está a ofrecer ningunha actividade, mentres que en Villestro, “o Concello nin sequera ofreceu unha alternativa mentres o centro permanece en obras”.

Abal cualificou esta realidade de “inadmisible”, recordando que “as veciñas e veciños aboaron as súas cotas e non están a recibir o servizo, sen que ninguén lles dea explicacións nin garantías de devolución”.

Nóminas pendentes e atraso na nova licitación

A concelleira socialista advertiu tamén de que “ao mesmo tempo, o persoal segue con nóminas pendentes nun contexto de precariedade coñecido polo Goberno local desde hai meses”, e lamentou que, pese a esta situación, o Executivo decidise manter o contrato actual.

O PSdeG alerta de que o novo proceso de licitación acumula un atraso que impediría a súa entrada en vigor “como mínimo ata febreiro de 2026”, prolongando así o deterioro do servizo e a incerteza entre o persoal e as persoas usuarias.

Reclaman medidas urxentes e transparencia

Abal insistiu en que “desde o Grupo Municipal Socialista esiximos medidas urxentes para garantir a continuidade das actividades e poñer fin ao deterioro progresivo dos centros socioculturais, especialmente no rural”.

Ademais, reclamou ao Goberno local “unha resposta clara, inmediata e responsable ás persoas usuarias, que merecen respecto e transparencia por parte do seu Concello”.

Te puede interesar

Congreso Anual De Biotecnología

El X Encuentro de Jóvenes Biotecnólogos del Norte reúne en Santiago a expertos en innovación científica
Redacción
Gente jugando a videojuegos

Así será "Píxel á Feira", que converte Santiago na capital galega do videoxogo esta finde
Redacción
Francisco Prieto en la presentación de “Ética e IA. ¿La IA cambia o transciende a la persona?”

El Arzobispado y el empresariado gallego debaten en Santiago sobre ética e inteligencia artificial
Redacción
Policías protestan frente al Parlamento

La Policía Nacional protesta en Santiago contra el "abandono" del Ministerio de Interior y los recortes de la Xunta en la unidad adscrita
Agencias