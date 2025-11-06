Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Museo das Peregrinacións e de Santiago celebra o décimo aniversario da súa sede con talleres, concertos e danzas do mundo

A Xunta organiza unha programación especial e gratuíta esta fin de semana na Praza das Praterías para conmemorar unha década da apertura do espazo expositivo

Redacción
06/11/2025 13:22
Fachada da sede do Museo das Peregrinacións e de Santiago, na Praza das Praterías
Redacción

O Museo das Peregrinacións e de Santiago cumpre dez anos na súa actual sede da Praza das Praterías, e para celebralo, a Xunta de Galicia organizará esta fin de semana un completo programa de actividades gratuítas que inclúe talleres, concertos e un espectáculo de danzas do mundo.

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, presentou o programa conmemorativo acompañado polo director xeral de Cultura, Ángel M. Lorenzo, e destacou que o aniversario contará cun “programa diverso e aberto a todos os públicos, para recoller a mesma esencia do museo”.

Unha programación para todos os públicos

Os actos darán comezo o sábado 8 de novembro ás 10.30 horas cun taller de vidro artístico a cargo da artesá Cristina Molar, que ofrecerá unha demostración práctica das técnicas que emprega no seu obradoiro.

Pola tarde, as propias salas do museo converteranse nun escenario musical con concertos en directo, pensados para crear un diálogo entre a música e o patrimonio expositivo do espazo.

O domingo continuarase coa celebración cun taller de repostería e un espectáculo de danzas do mundo, que porá o broche final a un fin de semana de festa cultural arredor do museo e da súa traxectoria ao longo da última década.

Dez anos de historia

Inaugurada en 2014, a sede actual do Museo das Peregrinacións e de Santiago na Praza das Praterías converteuse nun dos principais puntos de referencia para coñecer a historia do Camiño de Santiago e o fenómeno das peregrinacións a nivel internacional.

Durante esta década, o espazo consolidouse como un centro de investigación, divulgación e encontro cultural, cunha programación estable de exposicións temporais, obradoiros e actividades educativas que manteñen vivo o espírito do museo e a súa vocación aberta á cidadanía.

