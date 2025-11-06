La USC recibirá más de 9 millones de euros de la Xunta para reforzar su investigación y modernizar infraestructuras científicas

Ricardo Cao (UDC), Antonio López (USC), el conselleiro Román Rodríguez y Manuel Reigosa (UVigo) en la firma de los convenios Xunta

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) recibirá 9,3 millones de euros de la Xunta de Galicia para reforzar su actividad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) durante el bienio 2025-2026. El acuerdo forma parte de los convenios firmados este jueves por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, con los rectores de las tres universidades gallegas, en un acto celebrado en San Caetano, en Santiago de Compostela.

La inversión total asciende a 20,7 millones de euros, de los cuales la USC es la principal beneficiaria, seguida por la Universidad de Vigo (5,6 millones) y la Universidad de A Coruña (5,8 millones). El conselleiro destacó que este apoyo “aumenta en un 10 % respecto al bienio anterior” y eleva a casi 80 millones de euros el total invertido por la Xunta desde 2019 en esta línea prioritaria del Plan gallego de financiación universitaria.

Nuevas infraestructuras y equipamiento científico en Santiago

En el caso de la USC, el convenio pone el foco en la actualización de las infraestructuras científicas, la captación y retención de talento investigador y el impulso de proyectos de innovación. Entre las actuaciones previstas destacan la instalación de acuarios experimentales con pez cebra en el Centro de Medicina y Veterinaria (CEVIOBET) del Campus de Lugo y la adquisición de nuevo equipamiento de alta especialización, como un espectrómetro de masas, un microscopio electrónico y un irradiador preclínico de pequeños animales para estudios de radioterapia innovadora.

También se contempla la segunda fase de la reforma del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, el acondicionamiento de espacios de investigación en el Campus de Santiago y en la Facultad de Veterinaria de Lugo, así como acciones de mejora en titulaciones orientadas a aumentar la inserción laboral de los egresados.

Además, la USC destinará parte de los fondos a la incorporación de personal investigador consolidado a través de programas estatales como Ramón y Cajal y Beatriz Galindo, a la participación en proyectos de transferencia de conocimiento y al fortalecimiento de los centros de la Red CIGUS, que agrupan los principales centros de excelencia universitaria de Galicia.

Apuesta por la ciencia y el talento

El conselleiro Román Rodríguez, acompañado por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, subrayó que estas aportaciones“permitirán intensificar a produtividade científica das universidades galegas, modernizar os seus laboratorios e favorecer a atracción de novo talento investigador”.