Santiago de Compostela

El X Encuentro de Jóvenes Biotecnólogos del Norte reúne en Santiago a expertos en innovación científica

El programa incluye charlas, talleres y mesas redondas con la participación de figuras como Mabel Loza y José Manuel López Vilariño

Redacción
06/11/2025 20:28
Congreso Anual De Biotecnología
Entre los ponentes destacan Mabel Loza, del CiMUS y la Fundación Kaertor, y José Manuel López Vilariño, presidente de BIOGA y responsable de I+D en Hijos de Rivera

Santiago de Compostela acogerá el próximo sábado 8 de noviembre el BioNorth Santiago 2025, el X Encuentro de Jóvenes Biotecnólogos del Norte de España, organizado por la Asociación de Biotecnólogos de Galicia (GalBiotec) y por la Federación Española de Biotecnológos (FEBiotec). Será en el Aula Magna de la Facultad de Biología de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

La inauguración institucional comenzará el sábado a las 09.20 horas. Y contará con la presencia del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez González; con el decano de la Facultad de Biología de la USC, Jesús López Romalde; con la presidenta de FEBiotec, Mónica Gutiérrez Salazar; y con Pablo Quinteiro Bernal, fundador de GalBiotec.

Mesas redondas, talleres y visitas

El encuentro tiene programadas charlas, mesas redondas, talleres y visitas, entre otras actividades. Entre los conferenciantes figuran Mabel Loza, catedrática de Farmacología de la USC y directora científica del CiMUS, de la Fundación Kaertor y de la Plataforma InnoFarma del ERIC EU-OPENSCREEN, que hablará sobre El descubrimiento de fármacos con los biotecnológos del futuro. El presidente del Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Viga (BIOGA) y responsable de I+D en Hijos de Rivera, José Manuel López Vilariño, explicará "Cómo disfrutar de la biotecnología en tus comidas y no morir en el intento".

