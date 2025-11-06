Mi cuenta

Santiago de Compostela

El Arzobispado y el empresariado gallego debaten en Santiago sobre ética e inteligencia artificial

Más de doscientos profesionales participan en el seminario “Ética e IA. ¿La IA cambia o transciende a la persona?”

Redacción
06/11/2025 17:08
Francisco Prieto en la presentación de “Ética e IA. ¿La IA cambia o transciende a la persona?”
El encuentro combina reflexión académica y actividades culturales, incluyendo una misa en la Catedral y el concierto del Orfeón y la Orquesta Terra a Nosa en San Martiño Pinario

Más de doscientos empresarios, directivos, profesionales de la enseñanza, la medicina y la tecnología participan hoy y mañana en el Seminario “Ética e IA. ¿La IA cambia o transciende a la persona?” organizado por el Arzobispado de Santiago y el empresariado gallego. 

El encuentro, que quiere reflexionar sobre cómo la IA impacta en la educación, la formación, el desempeño profesional y nuestra vida cotidiana, se inicia hoy a la tarde con un programa que comenzará con la Misa del Peregrino a las 19.30 horas, en la Catedral de Santiago, en la que el presidente de la CEG, Juan Manuel Vietes, hará la Ofrenda al Apóstol Santiago.

A continuación, los participantes se desplazarán a la Iglesia de San Martín Pinario para disfrutar de un concierto del Orfeón y la Orquesta Terra a Nosa. El concierto estará dirigido por Luís Martínez, con la participación del Orfeón Terra a Nosa, integrado por 50 voces, la Orquesta Terra a Nosa con 14 profesores y los solistas Aida López (soprano), Julia Portela (mezzosoprano), David Ferreiro (tenor) y Pablo Nieves (bajo).

Programación del viernes

El viernes 7 de noviembre, en la Hospedería San Martín Pinario, tendrán lugar las ponencias y mesas de diálogo sobre Ética e IA, con la participación de destacadas figuras académicas y religiosas. La jornada comenzará a las 09.30 horas con el acto institucional de inauguración, seguido a las 10.00 por la conferencia inaugural de Adela Cortina, titulada “Ética e ideología en la IA”.

A las 10.40 horas se desarrollarán varias ponencias sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial en España, abordando temas de estrategia, gobernanza, educación y valores. Participarán Senén Barro (“Desarrollo de la IA, ¿hacia dónde?”), Amparo Alonso (“Estrategia Española”), Teresa Rodríguez de las Heras Ballell (“Gobernanza y modelos regulatorios”) y Ulises Cortés (“Educación, conocimiento, valores”).

A partir de las a las 12.30 horas se celebrará un diálogo titulado “La Iglesia y la IA”, con la intervención del Arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, el teólogo americano Alberto Embry, y el sacerdote e investigador Ricardo Mejía, moderados por José Ramón Amor Pan, director de la Fundación Pablo VI.

El evento concluirá con un debate a las 13.10 sobre “IA: Persona, responsabilidad, regulación y globalización”, en el que participarán los principales ponentes de la jornada, moderado por Eladio Dapena, de la Universidad Intercontinental de la Empresa. Finalmente, se celebrará el acto de clausura a las 14.15 horas, concluyendo la jornada a las 14.30 horas.

