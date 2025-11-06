Chichalovers e Paluso impulsan unha iniciativa para financiar a cea de Nadal das persoas máis vulnerables
A iniciativa recadará fondos para a tradicional 'Cea de Nadal do Paluso', unha cita que leva máis de 30 anos ofrecendo compañía e calor a persoas en situación de vulnerabilidade
A solidariedade volve poñerse na mesa este Nadal. O colectivo Chichalovers e a Asociación Paluso únense este ano para lanzar a campaña #UnPratoPorPaluso, unha iniciativa que busca recaudar fondos para a histórica Cea de Nadal do Paluso, un encontro que desde hai máis de tres décadas ofrece un espazo de calor, encontro e dignidade a persoas en situación de soidade ou exclusión social.
Baixo o lema “Un prato teu, unha cea para todos”, a campaña convida á cidadanía compostelá a participar nun xesto simbólico: poñer un prato na mesa do Paluso, contribuíndo a que ninguén quede fóra desta celebración tan especial.
Como participar na campaña
A proposta funciona a través dun “menú solidario”, no que cada persoa pode facer a súa achega económica segundo as súas posibilidades:
Entrante: 5 €
Medio menú: 10 €
Menú completo: 20 €
Cea + baile: 50 €
Doazón libre: cantidade elixida
As achegas poden realizarse a través do link de crowdfunding dispoñible nas biografías de redes sociais de @Chichalovers e @AsociacionPaluso, mediante bizum ao teléfono 626 05 39 71 ou por transferencia bancaria á conta da Asociación Paluso (ES31 2080 0374 7530 4000 8063), indicando o concepto UNPRATOPORPALUSO.
Para nós é unha alegría ver como novas xeracións e colectivos da cidade se implican en manter viva esta tradición de solidariedade"
Ademais, anímase a compartir en redes sociais unha foto cun prato baleiro ou decorado, acompañada do cancelo #UnPratoPorPaluso, para darlle visibilidade á causa e animar a máis persoas a colaborar.
Unha colaboración con corazón
A campaña estará activa durante todo o mes de novembro e ata mediados de decembro, co obxectivo de reunir o máximo número de doazóns antes da celebración da Cea de Nadal.
A Asociación Paluso, con máis de trinta anos de traxectoria, continúa acompañando a persoas en risco de exclusión e creando espazos de encontro e apoio humano. Os Chichalovers, pola súa banda, levan tempo demostrando que a gastronomía, a cultura e a solidariedade poden camiñar da man, poñendo a súa creatividade e comunidade ao servizo das causas sociais que fan de Santiago unha cidade máis xusta e humana.