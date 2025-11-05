Mi cuenta

Santiago de Compostela

Tres espectáculos de circo contemporáneo llegan a Santiago con la quinta edición de ‘Circo a Escena’

El Auditorio de Galicia acogerá este mes las propuestas de Alodeyá Circo Danza, Ateneu Popular 9 Barris y Cía. Federico Menini

Eladio Lois
Eladio Lois
05/11/2025 11:56
Los artistas de Alodeyá Circo Danza presentarán este sábado Rube, una propuesta que combina física, humor y malabares de precisión
Los artistas de Alodeyá Circo Danza presentarán este sábado Rube, una propuesta que combina física, humor y malabares de precisión
Redacción

Los nuevos lenguajes circenses aterrizan en Santiago de Compostela este mes de noviembre con tres espectáculos que combinan acrobacias, teatro gestual, humor y malabares. Las funciones tendrán lugar en el Auditorio de Galicia, dentro de la quinta edición del circuito nacional ‘Circo a Escena’, una iniciativa promovida por el INAEM y desarrollada por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública.

El primer espectáculo llegará este sábado 8 de noviembre a las 18.00 horas con la compañía Alodeyá Circo Danza, que presentará Rube, una pieza que fusiona física, circo y humor. En escena, dos ingenieros con casi veinte años de experiencia profesional dan vida a un espectáculo de malabares con tubos imantados, pelotas, diábolos y mazas de luz programadas al milisegundo, en un juego de precisión y sincronía hipnótica.

El ciclo continuará el viernes 28 de noviembre a las 20.30 horas con Ateneu Popular 9 Barris, que presentará 28è Circ d'Hivern – Glatir. Esta propuesta de circo popular reivindica las raíces tradicionales del género desde una mirada crítica y contemporánea. La historia transcurre en una plaza donde los personajes repiten, una y otra vez, los mismos rituales: talan el árbol y lo levantan después, bailan bajo las guirnaldas y hacen resonar los tambores. Todo ello, interpretado por cinco artistas que dominan disciplinas como la pértiga china, el trapecio fijo, el Washington, las verticales y la acrodanza.

El Ateneu Popular 9 Barris llegará al Auditorio con Glatir, un espectáculo de circo popular que reinterpreta las tradiciones desde una mirada crítica
El Ateneu Popular 9 Barris llegará al Auditorio con Glatir, un espectáculo de circo popular que reinterpreta las tradiciones desde una mirada crítica
Redacción

El cierre llegará el domingo 30 de noviembre a las 18.00 horas con la Cía. Federico Menini, que presentará Llar, un espectáculo que fusiona la arquitectura y las artes circenses. La pieza utiliza la madera como elemento central, en una construcción simbólica de equilibrio, donde el malabarista explora la estabilidad y la fragilidad de los materiales hasta crear un lenguaje visual propio, lleno de sorpresas y poesía escénica.

Un circuito que impulsa el circo contemporáneo

El programa ‘Circo a Escena’ nació en 2021 con el propósito de reforzar el desarrollo del sector profesional del circo y ampliar su presencia en espacios escénicos públicos. A lo largo de sus cuatro ediciones previas, el circuito ha reunido 89 creaciones y 266 funciones, con una inversión total de 1.424.585 euros, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de CircoRed, ha permitido estimular las giras de compañías, favorecer la contratación de espectáculos y crear nuevos públicos a través de actividades de mediación y divulgación artística.

