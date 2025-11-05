Solo cuatro bomberos cubrieron todo Santiago durante 24 horas: el Concello anuncia un pleno urgente

Vehículos de Bomberos de Santiago, en una fotografía de archivo Cedida

Los bomberos de Santiago han denunciado públicamente que el parque de la ciudad contó este miércoles con solo cuatro efectivos durante 24 horas, una situación que llevó a que el recinto quedara totalmente vacío en dos ocasiones al tener que atender sendas emergencias.

Según confirmaron fuentes del propio cuerpo a Europa Press, la primera intervención tuvo lugar a media mañana, por el incendio de un vehículo en la AP-9, que pudieron extinguir sin refuerzos externos. No obstante, durante la operación el parque quedó sin personal disponible.

Horas más tarde, sobre las 16.20 horas, un particular alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) por un fuego en una habitación de un inmueble en la rúa Carreira do Conde. En este caso, se desplazaron dos camiones con los cuatro efectivos de guardia, y solicitaron el apoyo del GES de Brión, que movilizó otros dos vehículos con tres bomberos, aunque finalmente no fue necesaria su intervención. Durante esta actuación, el parque compostelano volvió a quedar vacío.

Reunión con sindicatos y anuncio de pleno extraordinario

Preguntada por los medios, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, expresó su “preocupación” por la situación y aseguró que el Concello trabaja “de manera intensa” para finalizar la tramitación del expediente que permitirá abonar las horas extraordinarias pendientes al personal.

Sanmartín confirmó además que este viernes está prevista una reunión de trabajo con los sindicatos CC.OO, UGT y CIG para abordar tanto la situación de los bomberos como la de la Policía Local. “Entendemos las demandas del colectivo y tenemos toda la urgencia y voluntad de llegar a acuerdos cuanto antes”, señaló.

La regidora también anunció la celebración de un pleno extraordinario en el mes de noviembre, una vez concluida la tramitación administrativa, para abordar de forma específica la problemática del servicio de emergencias.

Críticas de la oposición

El concejal popular José Ramón de la Fuente exigió a la alcaldesa que “asuma personalmente la gestión del parque de bomberos” ante la “situación de crisis” que atraviesa el servicio. “Es inaceptable que el parque vuelva a estar inoperativo y que los operativos de emergencia no funcionen por falta de personal”, afirmó.

Recordó además que el Plan de Emerxencias Municipal (PEMU) establece en 12 los efectivos mínimos necesarios, mientras que en Santiago “se están configurando turnos con tres bomberos”, lo que obliga a solicitar refuerzos de otros municipios ante cualquier incidencia.

De la Fuente añadió que la Policía Local también está en mínimos, llegando a operar “con un único agente de la unidad operativa en patrulla” e incluso “sin unidad de atestados durante varias noches”. Para el edil, el BNG “no tiene capacidad para gestionar la ciudad” y está “sobrepasado”, al no haber avanzado en la comarcalización del servicio pese a conocer desde hace tiempo la escasez de efectivos.