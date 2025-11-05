Sanmartín pide a la USC que cumpla con la descentralización docente tras el acuerdo sobre Medicina

La alcaldesa compostelana destacó que el pacto sobre Medicina garantiza una única facultad en Galicia con doncendia descentralizada

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha celebrado que se haya llegado a un consenso con respecto a Medicina, y ha solicitado a la Universidade de Santiago (USC) que se comprometa a cumplir la descentralización de la docencia y a las universidades que respeten el acuerdo.

Así lo ha trasladado la mandataria municipal preguntada por los medios después de que este martes la Universidade da Coruña (UDC) se comprometiese a retrasar el envío de la memoria de un título de verificación de Medicina hasta el año 2027, titulación que reclama impartir y para la que había avanzado su intención de iniciar el proceso, para lograr el consenso sobre esta cuestión con las otras universidades gallegas y la Xunta.

En concreto, la UDC aboga por un proceso gradual, un concierto único del Sergas con las tres universidades y la participación de profesorado de las tres coordinado por cada institución académica, según trasladó el rector de la universidad, Ricardo Cao.

Según Sanmartín, este acuerdo pasa porque haya una única facultad de medicina pero que esa facultad pueda tener docencia descentralizada en los últimos años de enseñanza.

"Yo creo que todo el mundo tiene que cumplir su parte, por parte de la Universidad de Santiago, potenciar, fomentar y comprometerse a esa descentralización y por parte de las universidades comprometerse a respetar ese acuerdo", ha concluido.