O PP reclama á alcaldesa que asuma a xestión directa do parque de bombeiros ante a crise de persoal
O concelleiro José Ramón de la Fuente critica a “falta de efectivos” en Bombeiros e Policía Local e acusa ao goberno municipal de “indolencia e parálise”
O Partido Popular de Santiago, a través do seu concelleiro, José Ramón de la Fuente, vén de esixirlle á alcaldesa que asuma persoalmente a xestión do parque de bombeiro ante a situación de crise que atravesa.
O popular definiu de “inaceptable que o servizo estea de novo inoperativo e que levemos varios días sen que funcionen adecuadamente os distintos operativos de emerxencia por carecer do persoal necesario para atender, minimamente, as necesidades de seguridade e de emerxencias da cidade”.
De la Fuente lembrou que o Plan de emerxencias municipal (PEMU) establece en 12 os efectivos necesarios para atender as emerxencias, “pero estamos vendo día si e día non, que se están configurando con tres efectivos; o que supón, que ante calquera incidencia será imprescindible solicitar o auxilio de bombeiros doutros municipios limítrofes, como xa aconteceu, hai uns días, cando unidades de Brión e Padrón se desprazaron a Santiago para poder atender dous lumes”.
“A esta grave situación temos que engadir que a Policía local tamén está en mínimos, xa que, nalgunha xornada, só contou cun único efectivo da unidade operativa para patrullar a cidade e, incluso, estivo sen a unidade de atestados varias noites, tendo que pedir auxilio da Garda Civil”, remarcou.
De la Fuente subliñou que, “ante este despropósito, inédito en Santiago nos máis de cen anos de historia do parque de bombeiros, a resposta do goberno de BNG e CA foi presumir de vivir estas circunstancias con total tranquilidade e apelar á responsabilidade dos bombeiros”.
Para o edil popular, “xa hai que ter valor, para deberlle aos traballadores municipais máis dun ano de horas extras e apelar á responsabilidade dos prexudicados por esta situación, polo que nos preguntamos que pensa asumir o goberno nacionalista”.
“O vindeiro venres está convocada unha xuntanza da Mesa de Negociación cos colectivos afectados pola falta de efectivos (bombeiros e policías), na que é imprescindible a presencia da propia alcaldesa, non se entendería que, ante unha situación desta gravidade, se escondera detrás duns concelleiros que son os responsables dela, ao non ser capaces de xestionar nin a falta de efectivos, nin o pago de horas extras”, insistiu.