'Mercadelas', el mercado más animal de Santiago, aterriza en Área Central con artesanía, talleres y rifas solidarias

La programación incluirá talleres, charlas divulgativas y rifas solidarias para promover el bienestar animal Redacción

El Centro Comercial Área Central acogerá del 7 al 9 de noviembre la primera edición de Mercadelas. Mercado con pegada, un evento que promete llenar Santiago de Compostela de creatividad, sostenibilidad y amor por los animales. La cita reunirá a artesanos y emprendedores especializados en productos y servicios para animales y sus humanos, con una programación que combina espacios expositivos, talleres, charlas y rifas solidarias.

Tres espectáculos de circo contemporáneo llegan a Santiago con la quinta edición de ‘Circo a Escena’ Más información

Un mercado para humanos y animales con conciencia sostenible

Mercadelas nace con la idea de visibilizar el talento local y fomentar un consumo responsable, apostando por materiales sostenibles y procesos de producción artesanales. En sus puestos se podrán encontrar accesorios, alimentación natural, joyería, libros y artículos inspirados en el mundo animal, así como servicios especializados como fotografía o peluquería canina.

Las organizadoras, Gabriela Gómez y Paz Blanco, destacan que el evento pretende ser “un punto de encuentro entre personas, animales y proyectos con valores compartidos”, donde se ponga en valor la artesanía, la sostenibilidad y el bienestar animal.

Talleres, charlas y actividades solidarias

El programa de actividades de Mercadelas incluirá propuestas para todas las edades. El sábado 8 de noviembre, de 11.30 a 13.30 horas, se celebrará el obradoiro de bordado con Xenuina, un taller práctico en el que los asistentes podrán crear un bordado inspirado en el universo animal.

Ese mismo día, a las 17.30 horas, y el domingo 9 a las 11.30 horas, la asociación MascoGuau ofrecerá dos charlas divulgativas: “Linguaxe canino: aprender a escoitar antes de ensinar” y “Educar sen medo (Reforzo positivo)”, centradas en la comunicación y la educación respetuosa con las mascotas.

Durante los tres días del evento también se realizarán rifas solidarias y acciones en colaboración con entidades locales, reforzando el compromiso social de este nuevo mercado compostelano.

Fechas y horarios

Viernes 7: de 16.00 a 21.00 horas

Sábado 8: de 11.00 a 21.00 horas

Domingo 9: de 11.00 a 15.00 horas

Lugar: Centro Comercial Área Central – Santiago de Compostela