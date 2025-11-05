Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

'Mercadelas', el mercado más animal de Santiago, aterriza en Área Central con artesanía, talleres y rifas solidarias

El evento, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre, reunirá a creadores y emprendedores con propuestas sostenibles para animales y sus cuidadores

Eladio Lois
Eladio Lois
05/11/2025 12:47
La programación incluirá talleres, charlas divulgativas y rifas solidarias para promover el bienestar animal
La programación incluirá talleres, charlas divulgativas y rifas solidarias para promover el bienestar animal
Redacción

El Centro Comercial Área Central acogerá del 7 al 9 de noviembre la primera edición de Mercadelas. Mercado con pegada, un evento que promete llenar Santiago de Compostela de creatividad, sostenibilidad y amor por los animales. La cita reunirá a artesanos y emprendedores especializados en productos y servicios para animales y sus humanos, con una programación que combina espacios expositivos, talleres, charlas y rifas solidarias.

Los artistas de Alodeyá Circo Danza presentarán este sábado Rube, una propuesta que combina física, humor y malabares de precisión

Tres espectáculos de circo contemporáneo llegan a Santiago con la quinta edición de ‘Circo a Escena’

Más información

Un mercado para humanos y animales con conciencia sostenible

Mercadelas nace con la idea de visibilizar el talento local y fomentar un consumo responsable, apostando por materiales sostenibles y procesos de producción artesanales. En sus puestos se podrán encontrar accesorios, alimentación natural, joyería, libros y artículos inspirados en el mundo animal, así como servicios especializados como fotografía o peluquería canina.

Las organizadoras, Gabriela Gómez y Paz Blanco, destacan que el evento pretende ser “un punto de encuentro entre personas, animales y proyectos con valores compartidos”, donde se ponga en valor la artesanía, la sostenibilidad y el bienestar animal.

Talleres, charlas y actividades solidarias

El programa de actividades de Mercadelas incluirá propuestas para todas las edades. El sábado 8 de noviembre, de 11.30 a 13.30 horas, se celebrará el obradoiro de bordado con Xenuina, un taller práctico en el que los asistentes podrán crear un bordado inspirado en el universo animal.

Ese mismo día, a las 17.30 horas, y el domingo 9 a las 11.30 horas, la asociación MascoGuau ofrecerá dos charlas divulgativas: “Linguaxe canino: aprender a escoitar antes de ensinar” y “Educar sen medo (Reforzo positivo)”, centradas en la comunicación y la educación respetuosa con las mascotas.

Durante los tres días del evento también se realizarán rifas solidarias y acciones en colaboración con entidades locales, reforzando el compromiso social de este nuevo mercado compostelano.

Fechas y horarios

Viernes 7: de 16.00 a 21.00 horas

Sábado 8: de 11.00 a 21.00 horas

Domingo 9: de 11.00 a 15.00 horas

Lugar: Centro Comercial Área Central – Santiago de Compostela

Te puede interesar

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo (en primer plano al centro), recibió a la delegación de RAICEX en Santiago.

Investigadores del norte de Europa visitan Santiago para conocer el ecosistema gallego de innovación
Eladio González Lois
El clúster Bioga representa al ecosistema biotecnológico gallego con un stand propio en Bio-Europe 2025

Cuatro biotecnológicas compostelanas llevan la innovación gallega a Bio-Europe 2025 en Viena
Eladio González Lois
El ideal gallego

La justicia respalda al PSOE en el conflicto con los concejales no adscritos de Santiago
Redacción
Los artistas de Alodeyá Circo Danza presentarán este sábado Rube, una propuesta que combina física, humor y malabares de precisión

Tres espectáculos de circo contemporáneo llegan a Santiago con la quinta edición de ‘Circo a Escena’
Eladio González Lois