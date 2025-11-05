Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Investigadores del norte de Europa visitan Santiago para conocer el ecosistema gallego de innovación

La directora de la Axencia Galega de Innovación recibió a la delegación de RAICEX, que busca impulsar colaboraciones científicas internacionales con Galicia

Eladio Lois
Eladio Lois
05/11/2025 13:12
La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo (en primer plano al centro), recibió a la delegación de RAICEX en Santiago.
La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo (en primer plano al centro), recibió a la delegación de RAICEX en Santiago.
Cedida

El ecosistema compostelano de investigación e innovación se convirtió este miércoles en punto de encuentro internacional con la visita de una delegación de la Rede de Asociacións de Investigadores e Científicos Españois no Exterior (RAICEX). Los representantes, procedentes de países como Noruega, Suecia, Dinamarca y los bálticos, conocieron de primera mano el trabajo que desarrollan la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y varios centros de investigación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Ana J. Varela, recibiendo su galardón en la edición de 2024

Executivas de Galicia celebra su 15º aniversario con un gran congreso sobre liderazgo femenino

Más información

Una visita para abrir nuevas vías de colaboración

La directora de GAIN, Carmen Cotelo, recibió a los participantes en la capital gallega, donde presentó las principales líneas de actuación del Goberno galego en materia de I+D+i. Cotelo destacó que RAICEX es un socio clave para proyectar internacionalmente la investigación gallega y facilitar la creación de colaboraciones científicas internacionales con potencial para captar fondos europeos.

La visita, que se extenderá hasta el viernes, forma parte del acuerdo de colaboración entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la red RAICEX, que en los últimos tres años ha permitido la participación de la I+D+i gallega en una docena de eventos internacionales celebrados en países como el Reino Unido, Francia, Alemania o Bélgica.

La visita busca abrir nuevas vías de colaboración científica entre Galicia y redes internacionales de investigación
La visita busca abrir nuevas vías de colaboración científica entre Galicia y redes internacionales de investigación
Cedida

Santiago, primer destino de la agenda

El programa comenzó este miércoles en Santiago de Compostela, donde la delegación conoció la estructura del sistema gallego de investigación e innovación, en el que destacan las tres universidades públicas, los centros del CSIC, las fundaciones de investigación sanitaria y los centros tecnológicos agrupados en la Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia.

En la ciudad, los visitantes recorrieron varios espacios punteros en innovación de la USC, como el Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS), el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS) y el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga).

De Compostela a A Coruña y Vigo

Tras la jornada en Santiago, la agenda de trabajo continuará este jueves en A Coruña, donde los investigadores conocerán los principales centros de la Universidade da Coruña (UDC), entre ellos el CITIC, el CITEEC y el CICA. El viernes, la delegación se desplazará a Vigo, donde visitará el Centro de Investigación Mariña (CIM), el CINTECX, el CINBIO y el centro tecnológico ANFACO-CYTMA.

Con esta visita, Galicia refuerza su visibilidad internacional en materia científica y consolida su posición como territorio con capacidad para atraer talento, conocimiento y proyectos de investigación de alcance europeo.

Te puede interesar

El clúster Bioga representa al ecosistema biotecnológico gallego con un stand propio en Bio-Europe 2025

Cuatro biotecnológicas compostelanas llevan la innovación gallega a Bio-Europe 2025 en Viena
Eladio González Lois
El ideal gallego

La justicia respalda al PSOE en el conflicto con los concejales no adscritos de Santiago
Redacción
La programación incluirá talleres, charlas divulgativas y rifas solidarias para promover el bienestar animal

'Mercadelas', el mercado más animal de Santiago, aterriza en Área Central con artesanía, talleres y rifas solidarias
Eladio González Lois
Los artistas de Alodeyá Circo Danza presentarán este sábado Rube, una propuesta que combina física, humor y malabares de precisión

Tres espectáculos de circo contemporáneo llegan a Santiago con la quinta edición de ‘Circo a Escena’
Eladio González Lois