Investigadores del norte de Europa visitan Santiago para conocer el ecosistema gallego de innovación

El ecosistema compostelano de investigación e innovación se convirtió este miércoles en punto de encuentro internacional con la visita de una delegación de la Rede de Asociacións de Investigadores e Científicos Españois no Exterior (RAICEX). Los representantes, procedentes de países como Noruega, Suecia, Dinamarca y los bálticos, conocieron de primera mano el trabajo que desarrollan la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y varios centros de investigación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Una visita para abrir nuevas vías de colaboración

La directora de GAIN, Carmen Cotelo, recibió a los participantes en la capital gallega, donde presentó las principales líneas de actuación del Goberno galego en materia de I+D+i. Cotelo destacó que RAICEX es un socio clave para proyectar internacionalmente la investigación gallega y facilitar la creación de colaboraciones científicas internacionales con potencial para captar fondos europeos.

La visita, que se extenderá hasta el viernes, forma parte del acuerdo de colaboración entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la red RAICEX, que en los últimos tres años ha permitido la participación de la I+D+i gallega en una docena de eventos internacionales celebrados en países como el Reino Unido, Francia, Alemania o Bélgica.

Santiago, primer destino de la agenda

El programa comenzó este miércoles en Santiago de Compostela, donde la delegación conoció la estructura del sistema gallego de investigación e innovación, en el que destacan las tres universidades públicas, los centros del CSIC, las fundaciones de investigación sanitaria y los centros tecnológicos agrupados en la Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia.

En la ciudad, los visitantes recorrieron varios espacios punteros en innovación de la USC, como el Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS), el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS) y el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga).

De Compostela a A Coruña y Vigo

Tras la jornada en Santiago, la agenda de trabajo continuará este jueves en A Coruña, donde los investigadores conocerán los principales centros de la Universidade da Coruña (UDC), entre ellos el CITIC, el CITEEC y el CICA. El viernes, la delegación se desplazará a Vigo, donde visitará el Centro de Investigación Mariña (CIM), el CINTECX, el CINBIO y el centro tecnológico ANFACO-CYTMA.

Con esta visita, Galicia refuerza su visibilidad internacional en materia científica y consolida su posición como territorio con capacidad para atraer talento, conocimiento y proyectos de investigación de alcance europeo.