Executivas de Galicia celebra su 15º aniversario con un gran congreso sobre liderazgo femenino

Ana J. Varela, recibiendo su galardón en la edición de 2024 Cedida

Santiago de Compostela se convertirá el próximo 12 de noviembre en el epicentro del liderazgo femenino con la celebración del 15º aniversario de Executivas de Galicia, una cita que reunirá en el Hostal dos Reis Católicos a directivas, emprendedoras y jóvenes profesionales de toda la comunidad. Bajo el lema “15 anos sementando referentes”, el congreso combinará reflexión, inspiración y oportunidades de conexión entre mujeres de distintas generaciones y sectores.

Cartel del evento Cedida

Desde su fundación, la asociación se ha consolidado como un espacio de encuentro para mujeres que impulsan un liderazgo diverso y sostenible. En esta ocasión, el programa propone mesas redondas, charlas inspiradoras y sesiones de mentoring, con ponentes procedentes del mundo empresarial, académico e institucional.

Una jornada para inspirar y conectar

El evento abrirá a las 15.30 horas con la bienvenida institucional de Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia, y la intervención de Virginia Romera, especialista en storytelling, que revisará los logros de estos quince años. A lo largo de la tarde, se abordarán cuestiones como el bienestar laboral, el valor del rural en Galicia y la creación de alianzas entre mujeres líderes.

Entre las participantes destacan nombres como Rebeca Filgueira (Nauterra), Alejandra Mosteiro (Extend), Elena Frade (VisualMS), María Caridad García Busto (Campomayor) o Isolina Raña, presidenta de la Asociación de Empresarias Rurales. La jornada contará también con la presencia de Carla Reyes Uschinsky, María Borrás, Susana Pérez y Ángeles Ríos, que debatirán sobre la cooperación entre entidades empresariales femeninas.

Música, networking y mentoring La jornada concluirá con la actuación de la pianista y compositora Elsa Muñiz, seguida de un cóctel de networking y sesiones de speed mentoring, pensadas para fomentar el intercambio de experiencias y la creación de nuevas oportunidades profesionales.

Sin embargo, no cabe duda de que uno de los momentos más esperados será la entrega de los Premios Executivas de Galicia 2025, que reconocen a mujeres y colectivos comprometidos con el avance del liderazgo femenino. En esta X edición, el galardón individual será para Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino, mientras que el premio colectivo recaerá en Mulleres do Seu, por su labor de visibilidad y empoderamiento de las mujeres del rural.

Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino Redacción

Las entradas para asistir al congreso ya están disponibles a través de la web de Executivas de Galicia.