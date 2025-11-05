Mi cuenta

Santiago de Compostela

El TSXG confirma la condena de nueve años y medio de prisión para el hombre que acuchilló a su pareja en Concheiros

El tribunal rechaza el recurso del condenado, que atacó a la mujer en su domicilio mientras sus tres hijos se encontraban dentro

Redacción
05/11/2025 21:20
Juzgados de Santiago de Compostela
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso presentado por el hombre condenado a nueve años y medio de cárcel por acuchillar a su pareja en el barrio compostelano de Concheiros en diciembre de 2023.

La justicia respalda al PSOE en el conflicto con los concejales no adscritos de Santiago

La resolución, fechada el 4 de noviembre y dada a conocer este miércoles, confirma el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña, que lo había condenado a nueve años y seis meses de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa. Además, mantiene la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima y a sus tres hijos durante un periodo de 19 años.

El ataque en Concheiros

Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron en la madrugada del 13 de diciembre de 2023 en el domicilio de la pareja, situado en el barrio compostelano de Concheiros. El hombre, de nacionalidad extranjera, agredió a la mujer con un cuchillo en el interior de la vivienda mientras los tres menores se encontraban dentro.

La víctima logró huir por la ventana del inmueble y fue auxiliada en la calle por un transeúnte, que alertó a los servicios de emergencia. La rápida intervención policial permitió su traslado a un centro sanitario y la posterior detención del agresor.

Confirman la sentencia inicial

El TSXG rechaza todos los argumentos del recurso presentado por la defensa y ratifica íntegramente la condena impuesta por la Audiencia Provincial, al considerar acreditada la intención homicida del acusado y la gravedad de la agresión.

Contra esta decisión aún cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, última instancia posible en la vía judicial.

