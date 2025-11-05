El Consello da Cultura Galega aborda la violencia económica, una de las formas “más invisibilizadas y naturalizadas”

Jornadas impulsadas este miércoles por el Consello da Cultura Galega Nicolás Satriano

La violencia económica, todavía "invisibilizada" y "naturalizada", ha sido el tema central de las jornadas impulsadas este miércoles por el Consello da Cultura Galega, que ha invitado a expertos para abordar la situación desde la perspectiva de las desigualdades de género.

Al respecto, la directora del Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos del Consello, Carme Adán, ha indicado que "casi un 11% de las mujeres del Estado español, en algún momento de su vida, sufre esta violencia económica".

"Consideramos que la violencia económica es una de las formas más invisibilizadas y más naturalizadas", ha subrayado Adán, al tiempo que ha recordado que en muchos casos esta agresión se produce por "control de la pareja", "sabotaje laboral" o "violencia vicaria", mediante el impago de pensiones.

La directora ha valorado que este año las jornadas se realicen en conjunto con el Consello Galego de Relacións Laborais, lo que, según ella, permite que se "aborde de forma amplia" esa violencia económica.

Así, puntos como la "brecha salarial", el mercado laboral, la exclusión de las mujeres de dicho mercado y cómo estas cuestiones se recogen en normativas se han abordado a lo largo de las jornadas que se desarrollan en la sede del Consello da Cultura, en Santiago.

Aplicación de la ley y tipificación específica

Uno de los ponentes de las jornadas, el magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) Fernando Lousada ha recordado que el Tribunal Supremo tiene reconocida la valoración del trabajo de las mujeres en diferentes ámbitos.

"A veces es un trabajo de cuidados, un trabajo doméstico sin más, y a veces es un trabajo gratuito que se hace en la explotación familiar", ha ejemplificado Lousada.

El magistrado también ha subrayado que el Tribunal Supremo dictó dos sentencias que reconocen las compensaciones por el trabajo que se hizo en "casos de separación o de divorcio".

Además, Lousada ha defendido que la violencia económica debería tener una "tipificación específica" dentro de los delitos de violencia de género, que hasta el momento existe como física, psicológica y a la que "se está introduciendo la vicaria".

"No tenemos la económica, todavía. Y aún quedaría por recoger, también, la digital", ha explicado Lousada. El magistrado también ha opinado que las violencias vicaria, económica y digital son, en este momento, "las tres manifestaciones de violencias de género que están necesitadas de una contemplación legislativa".