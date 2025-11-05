Cuatro biotecnológicas compostelanas llevan la innovación gallega a Bio-Europe 2025 en Viena
Las empresas BFlow, Libera Bio, SunRock Biopharma y Linknovate representan a Santiago en el mayor foro europeo de ciencias de la vida, de la mano del clúster Bioga
Cuatro biotecnológicas radicadas en Santiago de Compostela —BFlow, Libera Bio, SunRock Biopharma y Linknovate— participan esta semana en Bio-Europe 2025, el encuentro internacional más importante del sector de las ciencias de la vida, que se celebra en Viena entre el 3 y el 5 de noviembre. Las compañías acuden junto al Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), entidad que representa al ecosistema biotecnológico gallego con un stand propio en esta feria que reúne a más de 3.000 empresas y 5.700 líderes internacionales.
La presencia compostelana en un escaparate global
Con la participación en este evento, las biotech de Santiago buscan reforzar su posicionamiento en el mercado europeo y establecer nuevos lazos con inversores, clústeres y centros de investigación. Bio-Europe 2025, además de acoger cerca de 200 expositores, prevé la celebración de más de 30.000 reuniones bilaterales entre representantes de la industria farmacéutica, la investigación y la inversión.
El presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño, subraya que la presencia del ecosistema gallego en este foro permite “impulsar la visibilidad de las empresas y reforzar su papel como actor clave en la biotecnología europea”.
Cuatro empresas compostelanas con sello de innovación
- BFlow, pionera en tecnologías organ-on-a-chip, desarrolla soluciones que reproducen funciones humanas a escala micrométrica, facilitando el avance del drug discovery, la medicina personalizada y la reducción de la experimentación animal.
- Libera Bio, spin-off con base en Santiago, investiga nanomedicinas dirigidas al tratamiento del cáncer, centradas en la liberación intracelular de fármacos, con el objetivo de aumentar la eficacia y reducir los efectos secundarios.
- SunRock Biopharma se especializa en el desarrollo de anticuerpos terapéuticos innovadores contra el cáncer, promoviendo un modelo de innovación abierta entre la universidad y la industria para transformar la investigación en nuevas terapias.
- Linknovate, por su parte, ofrece una plataforma de inteligencia competitiva que analiza tendencias científicas y tecnológicas a nivel global, ayudando a empresas e instituciones a anticiparse a los cambios del mercado y detectar nuevos socios estratégicos.
Santiago, polo biotecnológico en expansión
Con su participación en Bio-Europe 2025, Santiago reafirma su papel como uno de los principales polos de biotecnología del noroeste peninsular, concentrando buena parte de las startups e iniciativas más punteras del sector.
El stand de Bioga, de doce metros cuadrados y compartido con el socio estratégico Abioinnova, representa a Galicia en un encuentro clave que busca fortalecer las alianzas internacionales y consolidar la marca biotecnológica gallega en el mapa europeo.