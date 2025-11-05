Cuatro biotecnológicas compostelanas llevan la innovación gallega a Bio-Europe 2025 en Viena

El clúster Bioga representa al ecosistema biotecnológico gallego con un stand propio en Bio-Europe 2025 Cedida

Cuatro biotecnológicas radicadas en Santiago de Compostela —BFlow, Libera Bio, SunRock Biopharma y Linknovate— participan esta semana en Bio-Europe 2025, el encuentro internacional más importante del sector de las ciencias de la vida, que se celebra en Viena entre el 3 y el 5 de noviembre. Las compañías acuden junto al Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), entidad que representa al ecosistema biotecnológico gallego con un stand propio en esta feria que reúne a más de 3.000 empresas y 5.700 líderes internacionales.

La presencia compostelana en un escaparate global

Con la participación en este evento, las biotech de Santiago buscan reforzar su posicionamiento en el mercado europeo y establecer nuevos lazos con inversores, clústeres y centros de investigación. Bio-Europe 2025, además de acoger cerca de 200 expositores, prevé la celebración de más de 30.000 reuniones bilaterales entre representantes de la industria farmacéutica, la investigación y la inversión.

El presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño, subraya que la presencia del ecosistema gallego en este foro permite “impulsar la visibilidad de las empresas y reforzar su papel como actor clave en la biotecnología europea”.

Cuatro empresas compostelanas con sello de innovación

BFlow , pionera en tecnologías organ-on-a-chip , desarrolla soluciones que reproducen funciones humanas a escala micrométrica, facilitando el avance del drug discovery , la medicina personalizada y la reducción de la experimentación animal .

, pionera en tecnologías , desarrolla soluciones que reproducen funciones humanas a escala micrométrica, facilitando el avance del , la y la . Libera Bio , spin-off con base en Santiago, investiga nanomedicinas dirigidas al tratamiento del cáncer , centradas en la liberación intracelular de fármacos , con el objetivo de aumentar la eficacia y reducir los efectos secundarios.

, con base en Santiago, investiga , centradas en la , con el objetivo de aumentar la eficacia y reducir los efectos secundarios. SunRock Biopharma se especializa en el desarrollo de anticuerpos terapéuticos innovadores contra el cáncer , promoviendo un modelo de innovación abierta entre la universidad y la industria para transformar la investigación en nuevas terapias.

se especializa en el , promoviendo un modelo de entre la universidad y la industria para transformar la investigación en nuevas terapias. Linknovate, por su parte, ofrece una plataforma de inteligencia competitiva que analiza tendencias científicas y tecnológicas a nivel global, ayudando a empresas e instituciones a anticiparse a los cambios del mercado y detectar nuevos socios estratégicos.

Santiago, polo biotecnológico en expansión

Con su participación en Bio-Europe 2025, Santiago reafirma su papel como uno de los principales polos de biotecnología del noroeste peninsular, concentrando buena parte de las startups e iniciativas más punteras del sector.

El stand de Bioga, de doce metros cuadrados y compartido con el socio estratégico Abioinnova, representa a Galicia en un encuentro clave que busca fortalecer las alianzas internacionales y consolidar la marca biotecnológica gallega en el mapa europeo.