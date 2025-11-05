Aena reúne en Santiago al nuevo Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia

El nuevo grupo busca definir una estrategia común para atraer nuevas rutas y fortalecer la proyección internacional de Galicia Cedida

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro acogió este miércoles la primera reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia, impulsado por Aena con el objetivo de diseñar un plan conjunto de acción para mejorar la conectividad aérea de la comunidad y atraer nuevas rutas.

En el encuentro participaron representantes de la Delegación del Gobierno, la Dirección General de Aviación Civil, la Xunta de Galicia, los Concellos de Santiago, A Coruña y Vigo, el Consello de Cámaras de Galicia, el Clúster de Turismo de Galicia, la Confederación de Empresarios de Galicia y Aena, que lidera esta iniciativa.

Un plan coordinado para los tres aeropuertos gallegos

El nuevo grupo de trabajo nace del acuerdo alcanzado el 23 de octubre entre el presidente de Aena, Maurici Lucena, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una reunión celebrada en Santiago. En esta primera sesión, los asistentes realizaron un diagnóstico de la situación actual de los tres aeropuertos gallegos —Santiago, A Coruña y Vigo— y definieron los próximos pasos de colaboración institucional.

Aena propuso la creación de un calendario de trabajo conjunto, basado en un análisis técnico de la oferta y la demanda, con el objetivo de atraer a las aerolíneas para que identifiquen nuevas rutas potenciales en Galicia. Este plan incluirá la preparación de casos de negocio para presentar a las compañías aéreas y la definición de acciones de promoción turística y económica por parte de las administraciones locales.

Durante la reunión, Aena recordó que las dinámicas del transporte aéreo “son complejas y dependen de múltiples factores económicos, regionales y específicos de cada aerolínea”, por lo que reclamó un enfoque técnico y coordinado.

La empresa pública destacó su intensa labor de interlocución con aerolíneas a lo largo de 2025, con más de 20 reuniones celebradas y 60 propuestas de rutas presentadas para los aeropuertos gallegos. Entre los resultados de este trabajo figura la nueva conexión Santiago–Nueva York, que comenzará a operar en 2026.

Compromiso con la conectividad gallega

Aena subrayó su “máxima predisposición para colaborar con las administraciones e instituciones gallegas” en el impulso de la conectividad aérea de la región. “Los objetivos son compartidos —señala la entidad—, porque los aeropuertos son una herramienta esencial para el desarrollo y la proyección internacional de Galicia”.

Con esta primera reunión, Santiago se consolida como centro de referencia de la planificación aeroportuaria gallega, en un contexto en el que la recuperación de rutas y la atracción de nuevas conexiones internacionales se sitúan como prioridad estratégica para la comunidad.