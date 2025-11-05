Mi cuenta

Santiago de Compostela

A USC coloca a primeira pedra da nova Facultade de Farmacia, eixo do futuro complexo de Ciencias da Saúde

O reitor Antonio López anuncia que o novo centro abrirá no curso 2027-28 e integrará docencia, investigación e prácticas compartidas coa Facultade de Enfermaría

Adriana Quesada
Adriana Quesada
05/11/2025 21:07
Acto simbólico de colocación da primeira pedra da Facultade de Farmacia
O reitor da USC, Antonio López, acompañado polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participou no acto simbólico de colocación da primeira pedra 
Concello de Santiago

Tivo lugar o acto simbólico de colocación da primeira pedra da futura Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela (USC). “No curso 2027-28 inauguraremos unha nova facultade que mellorará en moito a que clausuraremos”. Esa é a expectativa marcada polo reitor, Antonio López

Neste acto participaron o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e o membro do equipo redactor do proxecto e director da obra, Pedro Diéguez.

Na súa intervención, a rexedora compostelá reivindicou a importancia desta facultade para a capital galega, un proxecto non só para a comunidade universitaria, senón “de cidade”. “Este é un proxecto moi importante para o conxunto de Santiago de Compostela por iso é que todas as administracións que estamos aquí presentes temos que remar na mesma dirección para que sexa unha realidade”, destacou Goretti Sanmartín.

O Plan de Infraestruturas da USC aprobado en decembro de 2019 identificaba como actuación prioritaria dotar dun novo inmoble á Facultade de Farmacia, tendo en conta o grave estado de deterioro da súa sede actual e a dificultade para reformala e a conveniencia de dotala de instalacións adecuadas.

A Facultade integrarase no novo centro de Ciencias da Saúde, un complexo modular formado por catro volumes conectados entre si que está previsto que albergue tamén a Facultade de Enfermaría e un centro de investigación no ámbito biosanitario e que, como explicou Pedro Diéguez, “favorecerá o uso compartido de recursos para a docencia e a investigación”; todo isto integrado no polo biosanitario que se está a configurar arredor do eixe da Avenida Mestre Mateo e a Choupana, onde xa están situados moitos centros universitarios da rama ademais do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Final dun camiño e comezo doutro

“É o proxecto máis necesario e prioritario que tiñamos na universidade, pero a súa magnitude fixo que se dilatase case unha década no tempo”, dixo o reitor, quen por esa razón quixo mostrar o seu especial agradecemento a toda a comunidade da Facultade de Farmacia “por confiar en nós e pola paciencia logo de tantos anos sen un centro en condicións axeitadas”.

O acto deste mércores contou tamén coa presenza do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez González; o xerente da USC, Javier Ferreira; o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro; a decana de Farmacia, Reyes Laguna, e anteriores decanos do mesmo centro, así como representantes doutros centros de ciencias da saúde da USC e dos colexios profesionais.

