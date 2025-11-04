Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un doutorando da USC, premiado no Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións

Héctor González Vázquez recibiu o galardón á mellor comunicación teórica por un estudo sobre un novo estimador óptimo minimax para variedades

Redacción
04/11/2025 22:03
Héctor González Vázquez posa co seu galardón
O recoñecemento destaca a calidade e o rigor teórico do traballo desenvolvido polo investigador da USC no ámbito da estatística matemática
USC

Héctor González Vázquez, doutorando da USC, ven de recibir o premio á mellor comunicación oral presentada por persoal investigador novo na "modalidade B: traballos teóricos" na edición número 17 do Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións

A comunicación de Héctor González Vázquez, titulada "Un novo estimador óptimo minimax para variedades", recibiu este premio á mellor comunicación teórica, da que tamén son coautores os profesores Beatriz Pateiro López e Alberto Rodríguez Casal, os dous pertencentes á USC. 

González Vázquez é estudante de doutoramento no Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización da Facultade de Matemáticas da USC, baixo a dirección de Beatriz Pateiro e Alberto Rodríguez. Á comunicación premiada correspondeulle un premio de 500 euros.

Te puede interesar

Presentación Mes da ciencia en galego

As bibliotecas galegas celebran en novembro o "Mes da Ciencia en Galego" con máis de sesenta actividades
Redacción
Nerd Nite celebrada en abril na Facultade de Dereito

As Nerd Nites regresan a Santiago con tres charlas para explorar o lado máis sorprendente da física cuántica
Redacción
Presentación de "Los Renglones Torcidos de Eros"

Santiago acoge unas jornadas para “recodificar” la sexualidad a través del olfato y la diversidad
Agencias
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, durante una visita al centro en la que estuvo acompañada por el director territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, José Couce

El Centro de Formación para el Empleo de Santiago se consolida como referente en cualificación profesional y acceso al mercado laboral
Eladio González Lois