Santiago acoge unas jornadas para “recodificar” la sexualidad a través del olfato y la diversidad

Las jornadas ‘Los Renglones Torcidos de Eros’ combinarán reflexión, arte y experiencias sensoriales para promover una comprensión más inclusiva y libre de la sexualidad Concello de Santiago

"Recodificar" la comprensión de la sexualidad a través de una programación variada y que se podrá "oler" es una de las propuestas de las jornadas impulsadas por la Asociación Estatal de Profesionales de Sexología (AEPS), que tendrán lugar los próximos viernes 8 y sábado 9 de noviembre en Santiago de Compostela.

De esta forma presentaron en el Ayuntamiento compostelano los promotores la jornada "Los Renglones Torcidos de Eros", evento que tendrá lugar en el Centro Sociocultural de Santa Marta y que cuenta con la colaboración de la Xunta.

En este contexto, la sexóloga Débora Baz Rodríguez ha opinado que la sociedad "necesita recodificar" su entendimiento sobre el sexo y la sexualidad erótica. Además, insiste en que es preciso "recodificar las miradas externas a los cuerpos con diversidad".

Así, uno de los objetivos de la organización ha sido traer a la capital gallega a varios expertos en el tema en una programación que arranca el viernes de 16.30 a 21.00 horas, y continúa el sábado, de 10.00 a 21.00 horas.

Por su parte, la concejala de Deportes de Santiago, Pilar Lueiro, ha recalcado que estas jornadas colaboran con la "reflexión sobre la diversidad" y el "respeto a la dignidad de todas las personas". "Quiero afirmar que hablar de diversidad es hablar de justicia social y feminismo", ha enfatizado Lueiro.

Sexualidad y jabón

Para Baz Rodríguez, la sexualidad es "el jabón que en cada piel huele distinto". Así lo ha definido la sexóloga como una forma de adelantar lo que el público puede esperar de las jornadas. "Hay muchas pieles, muchas sexualidades... Y esto son estas jornadas. Entender cómo es este jabón que en cada piel huele distinto", ha ejemplificado.

Durante la jornada encabezada por la experta, está previsto que ésta aborde la "recodificación" de la sexualidad a través de la interacción olfativa. En este ámbito, una de las iniciativas que la sexóloga ha avanzado es que durante el evento también se podrán "oler" estos conceptos a través de la interacción con jabones.

Esta organizadora ha recordado que es la primera vez que desde AEPS se "apuesta" por la realización de dichas jornadas, en las cuales los impulsores creen que los asistentes podrán aprender de los diálogos y experiencias.

Una sexología que se escuche

El sexólogo y trabajador social Alfredo Saborido, también miembro del comité organizador de las jornadas, ha revelado que en las últimas asambleas de la AEPS ya se planteaba la posibilidad de realizar el evento en Galicia.

"Consideramos que en Galicia se escucha poco la sexología. Muchas veces, llegamos a la sexualidad desde cuestiones que tienen que ver con lo prohibitivo o lo reivindicativo", ha detallado. El experto incide en que lo que falta a la sociedad es un diálogo que se produzca sobre el "cultivo de la sexualidad" y la "apertura de puertas".