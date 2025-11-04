Padrón construye dos nuevos parques infantiles en Estramundi y en la rúa Vila de Rianxo

Trabajos de construcción del nuevo parque Olimpia Valencia Cedida

El Concello de Padrón ha iniciado la construcción de dos nuevos parques infantiles, situados en el campo da Devesa (Estramundi) y en la rúa Vila de Rianxo, dentro de su plan de mejora de los espacios públicos destinados a la infancia. Con estas actuaciones, el municipio suma ya cinco áreas de juego renovadas durante el gobierno del alcalde Anxo Arca, en una inversión total de 99.893 euros financiada a través del Plan de Obras e Servizos (POS) de la Deputación da Coruña.

Se trata de dos parques que se encontraban en un estado de mantenimiento deficiente, después de años sin intervenciones, y que necesitaban una renovación integral” El alcalde de Padrón, Anxo Arca

Estas nuevas áreas se suman a las ya rehabilitadas en el paseo da Constitución, el colegio Flavia y el entorno del centro de salud. “Esta inversión permite que Padrón cuente con espacios de calidad para la infancia, lo que refleja el esfuerzo del Concello por atender a su vecindad más joven y a sus familias”, añadió el alcalde.

Urdilde inaugura este fin de semana o primeiro concurso de tapas ‘Rois nun bocado!’ Más información

Homenaje a las pioneras gallegas de la ciencia

El Concello ha querido también que estos nuevos parques sirvan para visibilizar el legado de mujeres gallegas destacadas en la ciencia y la medicina. Por ello, las áreas llevarán los nombres de Inmaculada Paz-Andrade y Olimpia Valencia, dos referentes femeninos en la historia científica del país.

El parque de la rúa Vila de Rianxo rendirá homenaje a Inmaculada Paz-Andrade, física, investigadora y primera catedrática de la Facultad de Física de la Universidade de Santiago de Compostela, reconocida internacionalmente por sus estudios en microcalorimetría.

Por su parte, el parque del campo da Devesa, en Estramundi, llevará el nombre de Olimpia Valencia, considerada la primera médica gallega y pionera en el ejercicio libre de la medicina en una época en la que el acceso de las mujeres a la universidad era muy limitado.