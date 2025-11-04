HM Hospitales y Monbus Obradoiro renuevan su colaboración para la temporada 2025–2026

Con esta renovación, HM Hospitales y Monbus Obradoiro refuerzan su vínculo con Santiago de Compostela Cedida

El Grupo HM Hospitales y el Monbus Obradoiro han renovado su acuerdo de colaboración para la temporada 2025–2026, consolidando una alianza que une salud, deporte y promoción de hábitos de vida saludables en Santiago de Compostela.

El acto oficial de firma tuvo lugar en el Hospital HM Rosaleda, con la presencia del doctor Pablo Asensio, director médico territorial de HM Hospitales en Galicia, y Héctor Galán, director general del Monbus Obradoiro.

Una alianza consolidada en favor de la salud y el bienestar

Durante el encuentro, el doctor Pablo Asensio subrayó la importancia de esta colaboración, que beneficia tanto al club como a la sociedad compostelana. “La salud y el deporte van de la mano, y este acuerdo nos permite trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y promover hábitos saludables en nuestra ciudad”, afirmó.

El médico destacó además que, más allá de prestar servicios asistenciales de primer nivel al equipo, la renovación del convenio supone “un paso más en el compromiso con la salud de las personas”, deseando grandes éxitos deportivos al conjunto obradoirista.

Por su parte, Héctor Galán celebró la continuidad de la relación entre ambas entidades: “Es una alegría colaborar con una institución de referencia como HM Hospitales, que garantiza la mejor atención médica y los recursos más avanzados para el cuidado y prevención de lesiones de nuestros jugadores”.

El director general del club compostelano recalcó que esta alianza demuestra “la confianza mutua y la voluntad de seguir trabajando juntos en favor del bienestar, el rendimiento deportivo y los valores del esfuerzo y la excelencia”.

HM Hospitales, proveedor médico oficial del Monbus Obradoiro

Gracias a este acuerdo, HM Hospitales continuará siendo el proveedor médico oficial del Monbus Obradoiro durante toda la temporada, prestando cobertura sanitaria a jugadores, jugadoras y cuerpo técnico. Además, la colaboración busca impulsar proyectos locales vinculados al deporte y la salud en Santiago, donde el grupo cuenta con los hospitales HM Rosaleda y HM La Esperanza.

La entidad hospitalaria también reafirma su objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de los hábitos saludables a través del deporte, promoviendo iniciativas conjuntas con el club compostelano.