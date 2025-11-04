El Centro de Formación para el Empleo de Santiago se consolida como referente en cualificación profesional y acceso al mercado laboral

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, durante una visita al centro en la que estuvo acompañada por el director territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, José Couce Xunta

El Centro de Formación para el Empleo de Santiago se ha convertido en un referente en la inserción laboral y la mejora de la cualificación profesional en la comarca. Así lo destacó este martes la delegada de la Xunta, Belén do Campo, durante una visita al centro en la que estuvo acompañada por el director territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, José Couce, y por el equipo docente y técnico del propio centro.

Durante el recorrido, la representante autonómica puso en valor la labor que desarrolla este espacio formativo de la Xunta, subrayando que “estos centros son una pieza fundamental en las políticas activas de empleo, porque permiten ajustar la formación a las necesidades reales del tejido productivo gallego y abrir nuevas oportunidades laborales a centenares de personas cada año”.

Formación adaptada y de alta empleabilidad

El centro ofrece una amplia programación de cursos dirigida tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo, con talleres especializados en carpintería, mecanizado, jardinería, forestal y agricultura. En total, 19 acciones formativas están previstas para 2025, de las cuales 3 ya se han completado, 5 están actualmente en marcha y 11 se iniciarán antes de 2026, con una inversión cercana a los 500.000 euros por parte de la Xunta.

Los cursos abarcan ámbitos muy demandados, como la carpintería y el mueble (instalación de mobiliario, aplicación de barnices y lacas), el sector forestal (aprovechamientos forestales, conservación de montes, trabajos en altura y con motosierra) o la jardinería y agricultura ecológica. También incluyen formación en turismo y educación, con programas de promoción turística, interpretación ambiental y habilitaciones para la docencia de FP.

En estos momentos, 61 alumnos se están formando en las cinco acciones en curso, con una media de edad en torno a los 30 años y una duración de entre tres y seis meses. La formación teórica se complementa con prácticas y colaboraciones con empresas, lo que favorece la inserción laboral inmediata.

Modernización de las instalaciones

Durante la visita, Belén do Campo destacó las recientes actuaciones de mejora y modernización llevadas a cabo en el centro, entre las que se incluyen la sustitución de cubiertas, instalación de pantallas interactivas y climatización de laboratorios, además de nuevos equipos técnicos para talleres de carpintería, forestal y jardinería. Estas mejoras, señaló, “permiten ofrecer una formación más avanzada, eficiente y adaptada a las tecnologías actuales del mercado laboral”.

Impulso al emprendimiento y la innovación

La delegada resaltó también el compromiso del centro con el emprendimiento, a través de asesoramiento para el autoempleo y difusión de los viveiros de emprego (viveros de empleo) que operan en los centros integrados. Además, puso en valor el papel de la Consellería de Emprego en la innovación formativa, en contacto directo con agentes sociales y empresas del territorio.

Finalmente, agradeció la labor del profesorado y del personal técnico del centro, destacando que “gracias a su esfuerzo, Galicia cuenta con un sistema público de formación moderno, de calidad y próximo a la realidad del empleo”.