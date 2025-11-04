Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

As bibliotecas galegas celebran en novembro o "Mes da Ciencia en Galego" con máis de sesenta actividades

A Xunta impulsa unha programación que inclúe obradoiros, lecturas e xogos científicos nas principais bibliotecas públicas para fomentar o uso do galego como lingua válida para a divulgación científica

Redacción
04/11/2025 22:04
Presentación Mes da ciencia en galego
O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, destacou o papel das bibliotecas como espazos de aprendizaxe e experimentación en lingua galega
Xunta

A Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia celebrarán durante todo novembro o "Mes da ciencia en galego"  con máis de 60 actividades impulsadas pola Xunta. Entre estas haberá obradoiros prácticos y de lectura para amosar a validez do galego como ferramenta válida para esta disciplina. 

Na presentación na Biblioteca Pública Ánxel Casal, o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, puxo en valor estas actividades que “apostan por experimentar e divertirse entre os andeis das nosas bibliotecas rachando cos falsos estereotipos ao redor dos contidos científicos”.

En canto á edición deste ano, o director xeral de Cultura destacou como principal novidade a incorporación do servizo de "A Furgoteca" á programación que se desenvolverá tamén na Biblioteca de Galicia e na Ánxel Casal, en Santiago de Compostela; na Miguel González Garcés, na Coruña; na de Lugo; na Nós, en Ourense; na Antonio Odriozola, en Pontevedra, e na Juan Compañel, en Vigo.

Bibliotecas escolares

Na súa intervención, Anxo M. Lorenzo fixo fincapé no papel que desempeñan as bibliotecas no seu día a día “cunha divulgación da ciencia a través dos libros e dos recursos en galego que están á disposición dos lectores”. Ademais, incidiu na necesidade de trasladar este coñecemento á cativada a través dos centros educativos.

Deste xeito, para levar a cabo todas estas citas, haberá colaboración entre os equipos de dinamización lingüística e as bibliotecas escolares. Polo tanto, ao abeiro desta programación, os centros educativos de primaria e secundaria contarán con iniciativas como publicacións, conferencias, exposicións de proxectos, xogos interactivos, podcast ou concursos para incentivar o traballo en equipo e para que os estudantes teñan a oportunidade de interactuar con estes conceptos e coa tecnoloxía.

Te puede interesar

Héctor González Vázquez posa co seu galardón

Un doutorando da USC, premiado no Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Redacción
Nerd Nite celebrada en abril na Facultade de Dereito

As Nerd Nites regresan a Santiago con tres charlas para explorar o lado máis sorprendente da física cuántica
Redacción
Presentación de "Los Renglones Torcidos de Eros"

Santiago acoge unas jornadas para “recodificar” la sexualidad a través del olfato y la diversidad
Agencias
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, durante una visita al centro en la que estuvo acompañada por el director territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, José Couce

El Centro de Formación para el Empleo de Santiago se consolida como referente en cualificación profesional y acceso al mercado laboral
Eladio González Lois