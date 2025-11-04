Acuaes niega un nuevo vertido al río Sar y asegura que la depuradora de Silvouta funciona con normalidad

Vertidos en el río Sar a su paso por Bertamiráns (archivo) Concello de Ames

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha desmentido este martes las informaciones que apuntaban a la existencia de un nuevo vertido de aguas residuales al río Sar, en el tramo que atraviesa el municipio de Ames.

El Ayuntamiento de Santiago señala a Acuaes como responsable del vertido al Sar Más información

Según explica el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el supuesto vertido no procede de la depuradora de Silvouta, que —afirman— funciona con normalidad tras las incidencias registradas en fechas recientes como consecuencia de los sedimentos acumulados durante años en los colectores existentes.

Medidas correctoras tras las incidencias previas

Acuaes asegura que, gracias a las medidas adoptadas tras los episodios anteriores, la instalación no ha sufrido nuevas incidencias que pudiesen haber ocasionado vertidos incontrolados al cauce del Sar.

El organismo público, con sede en Madrid, descarta así cualquier relación entre el actual episodio y las infraestructuras gestionadas por la entidad, insistiendo en que la depuradora de Silvouta mantiene su operatividad con total normalidad.