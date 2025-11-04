Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Acuaes niega un nuevo vertido al río Sar y asegura que la depuradora de Silvouta funciona con normalidad

La sociedad mercantil estatal descarta que el incidente detectado en Ames proceda de sus instalaciones y afirma que no se han registrado vertidos incontrolados

Eladio Lois
Eladio Lois
04/11/2025 16:03
Estado actual del río Sar a su paso por Bertamiráns
Vertidos en el río Sar a su paso por Bertamiráns (archivo)
Concello de Ames

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha desmentido este martes las informaciones que apuntaban a la existencia de un nuevo vertido de aguas residuales al río Sar, en el tramo que atraviesa el municipio de Ames.

Estado actual de las aguas del río Sar

El Ayuntamiento de Santiago señala a Acuaes como responsable del vertido al Sar

Más información

Según explica el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el supuesto vertido no procede de la depuradora de Silvouta, que —afirman— funciona con normalidad tras las incidencias registradas en fechas recientes como consecuencia de los sedimentos acumulados durante años en los colectores existentes.

Medidas correctoras tras las incidencias previas

Acuaes asegura que, gracias a las medidas adoptadas tras los episodios anteriores, la instalación no ha sufrido nuevas incidencias que pudiesen haber ocasionado vertidos incontrolados al cauce del Sar.

El organismo público, con sede en Madrid, descarta así cualquier relación entre el actual episodio y las infraestructuras gestionadas por la entidad, insistiendo en que la depuradora de Silvouta mantiene su operatividad con total normalidad.

