Santiago de Compostela

A sala Malatesta reabre as súas portas este xoves tras meses de peche

O histórico local compostelán regresa á escena nocturna con nova programación e forte apoio do público

Adriana Quesada
Adriana Quesada
04/11/2025 18:03
Sala Malatesta 1
A reapertura da Malatesta marca o regreso dun referente do lecer nocturno compostelán, tras meses clausurada por incumprimentos da normativa de ruídos

Tras meses de silencio por parte dun dos locales composteláns máis míticos da súa noite, a sala Malatesta volveu a dar de que falar coa publicación dun cartaz no que, unicamente, aparecía o seu nome. 

Despois de que fora pechada por orde do Concello, debido ao incumplimento da normativa de ruidos, grazas ás redes sociais agora sabemos que está a piques de volver a abrir as súas portas este vindeiro xoves universitario: 6 de novembro

Con esta noticia tamén chega o anuncio de próximas datas para festas. Xa está anunciado que o 14 de novembro pinchará no local o DJ Critical Error 404, que chega dende Alemaña por primeira vez a Galicia; acompañado polos irmáns Muiños e Zero Delay; e Deathwrap.

A acollida por parte do público foi boa, chegando a encher o 50% do aforo da sala en tan só dous días dende a saída das entradas para este evento. Segundo un comunicado que eles mesmos deron na súa páxina de Intagram, agradecen todo o apoio e aseguran que: "Malatesta é un espazo necesario para Compostela". 

