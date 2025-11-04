A sala Malatesta reabre as súas portas este xoves tras meses de peche
O histórico local compostelán regresa á escena nocturna con nova programación e forte apoio do público
Tras meses de silencio por parte dun dos locales composteláns máis míticos da súa noite, a sala Malatesta volveu a dar de que falar coa publicación dun cartaz no que, unicamente, aparecía o seu nome.
Despois de que fora pechada por orde do Concello, debido ao incumplimento da normativa de ruidos, grazas ás redes sociais agora sabemos que está a piques de volver a abrir as súas portas este vindeiro xoves universitario: 6 de novembro.
Con esta noticia tamén chega o anuncio de próximas datas para festas. Xa está anunciado que o 14 de novembro pinchará no local o DJ Critical Error 404, que chega dende Alemaña por primeira vez a Galicia; acompañado polos irmáns Muiños e Zero Delay; e Deathwrap.
A acollida por parte do público foi boa, chegando a encher o 50% do aforo da sala en tan só dous días dende a saída das entradas para este evento. Segundo un comunicado que eles mesmos deron na súa páxina de Intagram, agradecen todo o apoio e aseguran que: "Malatesta é un espazo necesario para Compostela".