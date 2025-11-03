Santiago acogerá en noviembre el XXXIII Congreso Autelsi, uno de los mayores encuentros tecnológicos de España

El congreso se celebrará en el Parador de Santiago Redacción

El Parador de Santiago de Compostela será del 7 al 9 de noviembre de 2025 el escenario del XXXIII Congreso Autelsi – XX espacioautelsi, uno de los encuentros tecnológicos de referencia en España, organizado por la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Autelsi).

Bajo el lema 'El Congreso del Sector', el evento reunirá a directivos, CIOs, responsables públicos y expertos tecnológicos para analizar los grandes retos del ecosistema digital, desde la transformación digital hasta la inteligencia artificial, la sostenibilidad y el liderazgo responsable.

Un foro de referencia para el ecosistema digital

Autelsi consolida así su congreso anual como uno de los principales puntos de encuentro para el sector TIC en España. Durante las tres jornadas se desarrollarán mesas redondas, conferencias y sesiones especializadas que abordarán los desafíos actuales de la digitalización desde una perspectiva transversal.

Entre las actividades destacadas figura la mesa redonda “Women@IT Leadership – La Visión”, dedicada a visibilizar el papel de las mujeres en la transformación digital. Estará moderada por Malú Delicado Escudero, CIO de MAPFRE, y contará con la participación de Nuria Ávalos (Repsol e Indesia), Sonia Segade Blanco (RENFE), M. Carmen Dopazo Freiría (Hijos de Rivera), Julia Perea Velasco (Telefónica) y Mª Ángeles Rincón Viñegla (Gobierno de Aragón).

Liderazgo tecnológico y visión estratégica

Otro de los platos fuertes será la mesa “CIOs – Visión estratégica del liderazgo tecnológico”, moderada por Javier Mallo (Carrefour), que reunirá a responsables de tecnología de empresas e instituciones como Abanca, Acciona, Exolum, Govern de les Illes Balears y el Gobierno del Principado de Asturias.

Además, la ponencia “El mundo que viene: aproximación económica y política”, organizada por DXC Technology y Telefónica, ofrecerá un análisis de los factores geopolíticos y económicos que condicionarán el futuro del sector tecnológico, con la participación de Enric Fernández (CaixaBank) y Yago Rodríguez (The Political Room), bajo la moderación de Darío García de Viedma (Real Instituto Elcano).

Santiago, capital de la innovación digital

El congreso también incluirá sesiones impulsadas por empresas líderes como IBM, Kyndryl o Grupo Sermicro, que presentarán casos de éxito y experiencias de innovación aplicada.

Con esta nueva edición, Autelsi reafirma su compromiso con la innovación y el conocimiento compartido, situando a Santiago de Compostela como epicentro del debate tecnológico nacional durante tres días.

Las inscripciones para profesionales y medios se abrirán próximamente en la web oficial de la asociación: www.autelsi.es.