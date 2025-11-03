Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Raxoi licita el proyecto para conectar Lavacolla a la red municipal de abastecimiento de agua

La actuación, con un presupuesto de más de 58.000 euros, beneficiará a varios núcleos de Sabugueira y Enfesta

Eladio Lois
Eladio Lois
03/11/2025 14:08
Lavacolla, en una foto de archivo
Lavacolla, en una foto de archivo
Redacción

El Concello de Santiago ha dado luz verde a la licitación de la redacción del proyecto de conexión de Lavacolla (Sabugueira) a la red general de abastecimiento de agua, una actuación que permitirá reforzar el suministro en varios núcleos rurales del entorno del aeropuerto.

N-550 al paso por Milladoiro (archivo)

Cortes de tráfico en Milladoiro por las obras de mejora de la N-550, con desvíos y paradas reubicadas

Más información

La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, anunció este lunes en rueda de prensa tras la Xunta de Goberno que el expediente cuenta con un presupuesto de 58.174,38 euros y afectará a los lugares de A Sionlla da Arriba y Reboredo, en Enfesta, y Casais, Lavacolla, Praza, Vilamaior, San Xordo, Neiro y Mourentán, en la parroquia de Sabugueira.

Mejora del suministro y del caudal

Según explicó Louzao, actualmente la red de agua potable en esta zona se abastece desde el Concello de Boqueixón, lo que provoca problemas de caudal y presión, especialmente debido al aumento de la demanda y a las propias necesidades internas de ese municipio.

Estos condicionamientos no permiten, por ejemplo, dar abastecimiento a los puntos elevados de la parroquia de Sabugueira”, señaló la portavoz, que recordó que el Pacto Polo Rural contempla como prioridad la ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento en San Paio, Xan Xordo, A Sionlla y A Esquipa. “Están en trámite los proyectos de San Paio y Xan Xordo, y ahora se aborda el de Lavacolla”, añadió.

El contrato prevé un plazo de ejecución total de cinco meses, dividido en tres fases: una primera, de tres meses, para la redacción del proyecto constructivo preliminar; una segunda, de un mes, para el proyecto de tramitación; y una tercera, también de un mes, para el proyecto final o por fases.

Te puede interesar

Presentación das Xornadas de Ilustración Urbana 2025

As Xornadas de Ilustración Urbana convidan a mirar Compostela a través do debuxo
Redacción
De esquerda a dereita, Sonia Esperanza Rodríguez, Ana Cabana, Antonio López, Ana Mª Gude, Aldara Cidrás e Juan Blanco

Luisa Cuesta inaugura a serie "Pioneiras da Universidade de Santiago de Compostela"
Redacción
A actividade desenvolverase en Medicina. Foto: Santi Alvite

A USC abre ao público a ciencia forense co ciclo ‘Seguindo as pistas da Xenética Forense’
Eladio González Lois
Arturo Xosé Pereiro Rozas

Arturo Xosé Pereiro Rozas, novo decano da Facultade de Psicoloxía da USC
Redacción