Raxoi licita el proyecto para conectar Lavacolla a la red municipal de abastecimiento de agua

El Concello de Santiago ha dado luz verde a la licitación de la redacción del proyecto de conexión de Lavacolla (Sabugueira) a la red general de abastecimiento de agua, una actuación que permitirá reforzar el suministro en varios núcleos rurales del entorno del aeropuerto.

La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, anunció este lunes en rueda de prensa tras la Xunta de Goberno que el expediente cuenta con un presupuesto de 58.174,38 euros y afectará a los lugares de A Sionlla da Arriba y Reboredo, en Enfesta, y Casais, Lavacolla, Praza, Vilamaior, San Xordo, Neiro y Mourentán, en la parroquia de Sabugueira.

Mejora del suministro y del caudal

Según explicó Louzao, actualmente la red de agua potable en esta zona se abastece desde el Concello de Boqueixón, lo que provoca problemas de caudal y presión, especialmente debido al aumento de la demanda y a las propias necesidades internas de ese municipio.

“Estos condicionamientos no permiten, por ejemplo, dar abastecimiento a los puntos elevados de la parroquia de Sabugueira”, señaló la portavoz, que recordó que el Pacto Polo Rural contempla como prioridad la ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento en San Paio, Xan Xordo, A Sionlla y A Esquipa. “Están en trámite los proyectos de San Paio y Xan Xordo, y ahora se aborda el de Lavacolla”, añadió.

El contrato prevé un plazo de ejecución total de cinco meses, dividido en tres fases: una primera, de tres meses, para la redacción del proyecto constructivo preliminar; una segunda, de un mes, para el proyecto de tramitación; y una tercera, también de un mes, para el proyecto final o por fases.