Santiago de Compostela

Mañana de retenciones en Santiago por una cadena de accidentes en la AG-56 y la AP-9

La circulación quedó afectada durante la hora punta de la mañana, aunque ya se encuentra normalizada

Agencias
03/11/2025 12:31
Fotografía de archivo de un tramo de la AP-9
Redacción

La jornada de este lunes comenzó con importantes complicaciones en el tráfico en los accesos a Santiago de Compostela, tras una serie de accidentes registrados en la AG-56 y en la autopista AP-9, según informaron fuentes del 112 Galicia y de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Un herido al volcar un coche en el peaje de la AP-9 en Sigüeiro

Más información

Los siniestros, que se produjeron entre las 07.00 y las 08.30 horas, coincidieron con la hora punta de entrada a la ciudad, lo que generó retenciones y circulación lenta en varios puntos del área metropolitana. A media mañana, la situación ya estaba totalmente normalizada, de acuerdo con las mismas fuentes.

Colisiones por alcance y un vehículo incendiado

El primer aviso se produjo sobre las 07.20 horas, cuando las ocupantes de un turismo alertaron al 112 de un accidente en el kilómetro 75 de la AP-9, a la altura de Conxo, después de que un autobús impactase por detrás contra su vehículo. Pese al susto, no hubo heridos.

Poco después, la Guardia Civil de Tráfico confirmó una salida de vía en la autopista, así como otras colisiones por alcance y el incendio de un coche por una avería cerca del enlace entre la AP-9 y la AG-56, un punto habitual de gran densidad de circulación.

Tres accidentes más en la AG-56

A las 08.30 horas, los servicios de mantenimiento de la AG-56 informaron al CIAE 112 de tres nuevas colisiones con varios vehículos implicados, también por alcance y sin heridos de gravedad.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del 061, Guardia Civil de Tráfico, personal de mantenimiento y voluntarios de Protección Civil de Ames, que trabajaron para restablecer la circulación lo antes posible y retirar los vehículos afectados.

