La Universidad de Santiago refuerza su seguridad digital con una arquitectura Zero Trust de Axians Spain

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha iniciado un ambicioso proyecto de modernización y refuerzo de su seguridad digital en colaboración con Axians Spain, la marca de VINCI Energies Spain especializada en servicios y soluciones TIC. El objetivo es blindar la infraestructura en la nube de Microsoft Azure mediante una arquitectura Zero Trust, que permita garantizar la seguridad, resiliencia y continuidad de los servicios críticos de la universidad.

Según explicó Javier Pastor, responsable de desarrollo de negocio en Axians Spain, “este proyecto representa un salto cualitativo en la forma en que la Universidad de Santiago protege su infraestructura digital. La adopción de un modelo Zero Trust en la nube de Azure no solo garantiza la seguridad y continuidad de los servicios, sino que también sienta las bases para el futuro crecimiento tecnológico de la institución”.

Un proyecto estratégico para la transformación digital de la USC

La USC, que gestiona servicios esenciales para más de 30.000 estudiantes, docentes e investigadores, opera con una amplia infraestructura digital que incluye plataformas de e-learning, aplicaciones administrativas, repositorios científicos y entornos de desarrollo. La complejidad de estos sistemas hacía necesario un rediseño profundo que redujera riesgos y asegurara el control de los accesos a datos y servicios.

El nuevo proyecto, desarrollado por Axians Spain, contempla la creación de una Landing Zone en Azure, que funcionará como punto central de comunicaciones y gobierno. También se implementará un clúster de firewalls de última generación, capaces de inspeccionar y controlar el tráfico de red en alta disponibilidad, junto con una segmentación avanzada de redes que permitirá aislar entornos críticos y minimizar los riesgos de accesos no autorizados.

Además, se integrarán herramientas de automatización y monitorización que reforzarán la seguridad y escalabilidad de la infraestructura, preparándola para futuros servicios y demandas digitales.

Más seguridad y mejor experiencia para los usuarios

Gracias a esta modernización, la USC reducirá significativamente su superficie de ataque, aumentará la resiliencia y mejorará la disponibilidad de sus servicios esenciales, cumpliendo además con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

La experiencia de los usuarios —profesores, personal administrativo y estudiantes— también se verá reforzada, ya que trabajarán en un entorno más protegido frente a ataques o fugas de información, sin que la seguridad comprometa la usabilidad de las plataformas académicas y de investigación.

Veinte años de colaboración tecnológica

La colaboración entre Axians Spain y la Universidad de Santiago se extiende ya durante más de dos décadas, lo que ha permitido un conocimiento profundo de las necesidades tecnológicas de la institución. En este nuevo proyecto, los equipos de Axians trabajan junto a los responsables de IT de la USC para identificar los puntos críticos, diseñar soluciones personalizadas y acompañar la implantación en todas sus fases.

Con esta iniciativa, Axians Spain reafirma su compromiso con la transformación digital del sector educativo, aportando soluciones seguras, escalables e innovadoras que refuerzan la confianza en los servicios académicos e investigadores.