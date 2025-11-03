La Fundación RIA, creada por David Chipperfield, gana el VIII Premio Xela Arias

Fundación RIA, en Santiago de Compostela Cedida

La Fundación RIA, impulsada por el arquitecto británico sir David Chipperfield, ha sido reconocida con el VIII Premio Xela Arias a la promoción del gallego en el sector de la traducción y la interpretación, un galardón concedido por la Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI).

El jurado otorgó el premio por unanimidad, destacando el uso constante de servicios de interpretación hacia el gallego que realiza la entidad con el fin de mantener esta lengua como vehículo principal de su actividad, así como por sus buenas prácticas laborales y el trato humano con las profesionales de la interpretación.

Un referente internacional con sede en Galicia

La Fundación RIA fue creada en 2017 por David Chipperfield como una agencia independiente sin ánimo de lucro dedicada a promover la sostenibilidad a largo plazo del entorno construido y natural de Galicia. Su trabajo se centra en la planificación territorial estratégica, proyectos piloto y estudios interdisciplinarios, conectando retos globales con el contexto local gallego.

El arquitecto David Chipperfield

Desde su sede en Santiago de Compostela, la fundación colabora estrechamente con comunidades locales, administraciones públicas, instituciones académicas y sectores económicos, buscando conjugar conocimientos internacionales y saberes locales.

El legado de Xela Arias

El Premio Xela Arias, creado por la AGPTI, tiene como objetivo visibilizar la profesión de la traducción y la interpretación y reivindicar el uso del gallego como lengua de trabajo, además de rendir homenaje a Xela Arias (1962-2003), una de las figuras más destacadas de la literatura y la traducción en Galicia.

En ediciones anteriores, el galardón recayó en María Alonso Seisdedos (2018), la Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo (2019), el proyecto cooperativo NUMAX (2020), la revista científica Viceversa (2021), la Mesa pola Normalización Lingüística (2022), la Asociación Galega de Editoras (2023) y los traductores Takekazu Asaka y Gabriel Álvarez Martínez (2024).