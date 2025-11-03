Empleo en Santiago: las vacantes más interesantes publicadas en noviembre de 2025

Santiago de Compostela continúa consolidándose como una ciudad de oportunidades laborales en distintos sectores. El turismo, la restauración y los servicios siguen siendo pilares de su economía, pero cada vez crece más la oferta en ámbitos como educación, tecnología y recursos humanos, lo que convierte a la capital gallega en un destino atractivo para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional.

octubre de 2025

A continuación, repasamos algunas de las ofertas de empleo más destacadas actualmente disponibles en la ciudad.

The North Face busca vendedor o vendedora

La reconocida marca de ropa deportiva The North Face busca un vendedor/a para su tienda de Santiago, con al menos dos años de experiencia en el sector de la moda, orientación al cliente y un buen nivel de inglés.

Repartidor o repartidora de paquetería

Una empresa del sector logístico ofrece un puesto para repartidor/a con furgoneta propia en Santiago. Se trata de una oportunidad de crecimiento profesional en una de las compañías líderes del sector, con salario a convenir.

Promotor/a de telefonía

Una empresa líder en telecomunicaciones necesita un promotor o promotora de telefonía con formación mínima en ESO o FP de Grado Superior. Se valorará la experiencia en la venta de nuevas tecnologías. El contrato es indefinido y estable, con jornada de 38 horas semanales.

Técnico/a de selección con inglés

La empresa familiar Santos ofrece un puesto de técnico/a de selección de personal con inglés. Se requiere experiencia mínima de tres años en reclutamiento y selección. El empleo es estable y a jornada completa, con condiciones acordes a la experiencia.

Burger King contrata repartidores

La cadena Burger King selecciona repartidores/as en Santiago, ofreciendo contrato indefinido, moto de empresa, incentivos y propinas. Se requiere experiencia conduciendo motocicletas y residencia próxima al centro de trabajo.

Médicos/as para asistencias domiciliarias

La empresa Mediqum España busca médicos para realizar asistencias domiciliarias en Santiago. Se requiere título u homologación, colegiación y permiso de residencia y trabajo. No se exige experiencia previa y se ofrece contrato a tiempo parcial.