Cortes de tráfico en Milladoiro por las obras de mejora de la N-550, con desvíos y paradas reubicadas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado cortes de tráfico desde este lunes 3 de noviembre en la travesía de Milladoiro (Ames), en el tramo comprendido entre los kilómetros 67 y 68,6 de la N-550, como parte de las obras para la mejora de la movilidad sostenible en este punto del área metropolitana de Santiago de Compostela.

La actuación, que cuenta con una inversión de 4,7 millones de euros, está financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y se prevé que las afectaciones se mantengan hasta finales de año, cuando se espera la finalización de los trabajos.

Itinerarios alternativos y paradas de autobús reubicadas

Durante las próximas semanas, el tráfico se verá afectado por restricciones de acceso a la N-550, principalmente entre la glorieta de la SC-20 y la rúa Magdalena, así como en distintos puntos de ambas márgenes de la travesía. En algunos tramos, el acceso quedará limitado a residentes y autobuses, mientras que los vehículos deberán circular por itinerarios alternativos habilitados y señalizados.

Las paradas de autobús situadas en zonas de obra serán trasladadas temporalmente fuera de los tramos afectados. Según Transportes, los cortes se realizarán de forma escalonada, entre las 08.00 y las 21.30 horas, y podrían modificarse en función de las condiciones meteorológicas.

El Ministerio recomienda a los conductores que, en el trayecto de salida de Santiago hacia Padrón, utilicen la autovía AG-56 desde la SC-20 y salgan por el enlace de Pardiñas (km 3), en dirección a la VG-1.7 y la travesía das Galanas. En sentido contrario, quienes accedan a la ciudad desde Pontevedra o Padrón deberán incorporarse a la VG-1.7 (km 69,2) y tomar la AG-56 en dirección Santiago.

En los trayectos locales hacia viviendas o establecimientos de Milladoiro, se podrá circular por calles paralelas a la N-550, mientras que el acceso al Polígono de Novo Milladoiro se realizará a través de los viales que conectan con la VG-1.7 en Biduido y la AG-56.

Oficina de información y contacto ciudadano

Las afecciones al tráfico continuarán previsiblemente hasta el final de las obras, programadas para finales de 2025. Para resolver dudas o registrar incidencias, el Ministerio recuerda que está disponible la oficina de obra en la rúa Costa Grande nº 2, local 2 (Ames), abierta de lunes a viernes entre las 09.00 y las 13.00 horas, y entre las 15.00 y las 19.00 horas.

Además, los vecinos pueden comunicarse a través del correo electrónico milladoiro@eptisa.com, donde se podrán presentar reclamaciones, incidencias o sugerencias relacionadas con los trabajos.