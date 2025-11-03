A construción de Santiago súmase á folga pola negociación dun convenio galego
A manifestación partirá ás 12.30 horas da sede da CEG para reclamar melloras laborais e un marco de negociación propio
Santiago de Compostela será este mércores un dos epicentros da xornada de folga na construción convocada pola CIG, que chama a parar durante 24 horas en toda Galicia ante a negativa da patronal a negociar un marco galego de negociación colectiva que permita mellorar as condicións laborais e blindar os convenios provinciais.
A mobilización na capital galega comezará ás 12.30 horas diante da sede da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), e forma parte das concentracións simultáneas que terán lugar nas sete cidades galegas.
Segundo explicou o secretario nacional da Federación de Construción e Madeira da CIG (FCM-CIG), Plácido Valencia, o obxectivo é avanzar cara a un acordo galego que “blinde os convenios provinciais fronte aos ataques da patronal estatal e permita deixar de depender da negociación en Madrid”. A central sindical denuncia que, malia as reiteradas peticións de reunión, as patronais provinciais e a federación galega FEGACONS “deron a calada por resposta”, o que levou ao sindicato a convocar a folga.
A CIG reclama negociar “en Galicia e para Galicia”
A FCM-CIG leva máis dun ano reclamando un marco propio de negociación tras a modificación lexislativa que prioriza os convenios autonómicos fronte aos estatais. “A patronal veta a presenza da CIG en calquera reunión e obriga o persoal a mobilizarse para defender o dereito a negociar aquí as súas condicións laborais”, lamentou Valencia, que atribúe a postura de bloqueo ao presidente de FEGACONS.
O sindicato insiste en que un convenio galego permitiría mellorar as condicións salariais e laborais, facer o sector máis atractivo e evitar a fuga de man de obra, un problema que o propio empresariado vén denunciando. Ademais, a negociación a nivel autonómico evitaría que se impuxesen dende Madrid medidas que “non se adaptan ao contexto galego”, como os plans privados de pensións obrigatorios ou certas disposicións da Fundación Laboral da Construción.
Un sector clave tamén en Compostela
En Santiago, onde a actividade da construción ten un peso relevante tanto na obra pública como na privada, a convocatoria afecta a centos de traballadores e empresas. A CIG subliña que un acordo galego fortalecería a seguridade xurídica dos convenios provinciais, evitando situacións como as vividas en Pontevedra ou A Coruña, cuxos convenios foron impugnados pola patronal estatal.
A manifestación compostelá será unha das máis significativas da xornada e servirá, segundo o sindicato, para “escoitar a voz dos traballadores e lembrar que as condicións laborais deben decidirse aquí, e non en Madrid”.