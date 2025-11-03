Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC abre ao público a ciencia forense co ciclo ‘Seguindo as pistas da Xenética Forense’

O Instituto de Ciencias Forenses ‘Luis Concheiro’ organiza unha xornada aberta ao público con catro conferencias especializadas sobre o uso do ADN na investigación criminal

Eladio Lois
Eladio Lois
03/11/2025 16:56
A actividade desenvolverase en Medicina. Foto: Santi Alvite
A actividade desenvolverase en Medicina. Foto: Santi Alvite

O Instituto de Ciencias Forenses ‘Luis Concheiro’ (INCIFOR) da Universidade de Santiago de Compostela acollerá este mércores 5 de novembro, de 16.00 a 19.00 horas, a actividade divulgativa ‘Seguindo as pistas da Xenética Forense’, organizada pola súa Unidade de Xenética Forense. O encontro celebrarase na Aula Castelao da Facultade de Medicina e Odontoloxía e contará con entrada libre ata completar aforo.

Arturo Xosé Pereiro Rozas

Arturo Xosé Pereiro Rozas, novo decano da Facultade de Psicoloxía da USC

Más información

A iniciativa pretende achegar ao público o traballo científico e tecnolóxico que se desenvolve nos laboratorios de xenética forense, un campo clave na resolución de casos criminais, identificación de vítimas e investigacións xudiciais.

A sesión abrirase coa intervención de Adrián Amboa Conde, quen ofrecerá a charla ‘Un día nun laboratorio de xenética forense’, centrada no funcionamento interno e nas técnicas básicas de análise de mostras biolóxicas.

A continuación, Ana Mosquera Miguel abordará a ‘Interpretación de perfís xenéticos e uso de marcadores uniparentais’, explicando como se empregan estes marcadores na identificación de parentescos e na resolución de casos complexos.

O programa continuará con María de la Puente Vila, que introducirá as novas tecnoloxías de secuenciación e a chamada DNA intelligence, ferramentas que permiten obter información avanzada sobre orixe xeográfica ou características físicas a partir do ADN.

Finalmente, Ana Freire Aradas pechará o ciclo coa conferencia ‘Epixenética forense: análise da metilación do ADN’, na que explorará como os cambios químicos no ADN poden axudar a determinar aspectos como a idade ou o estilo de vida das persoas analizadas.

Ciencia aberta e vocación divulgativa

Con esta actividade, o INCIFOR reafirma o seu compromiso coa divulgación científica e a formación da cidadanía en temas forenses, un ámbito no que a USC é referente internacional. A xornada ofrece unha oportunidade única para coñecer de preto o papel da xenética na xustiza e na investigación criminal.

Te puede interesar

Presentación das Xornadas de Ilustración Urbana 2025

As Xornadas de Ilustración Urbana convidan a mirar Compostela a través do debuxo
Redacción
De esquerda a dereita, Sonia Esperanza Rodríguez, Ana Cabana, Antonio López, Ana Mª Gude, Aldara Cidrás e Juan Blanco

Luisa Cuesta inaugura a serie "Pioneiras da Universidade de Santiago de Compostela"
Redacción
Arturo Xosé Pereiro Rozas

Arturo Xosé Pereiro Rozas, novo decano da Facultade de Psicoloxía da USC
Redacción
El evento tendrá lugar en el edificio CERSIA de Santiago

A Cámara de Comercio reúne a emprendedores atlánticos en Santiago para impulsar o talento xuvenil no mar
Eladio González Lois