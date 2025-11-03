A USC abre ao público a ciencia forense co ciclo ‘Seguindo as pistas da Xenética Forense’
O Instituto de Ciencias Forenses ‘Luis Concheiro’ organiza unha xornada aberta ao público con catro conferencias especializadas sobre o uso do ADN na investigación criminal
O Instituto de Ciencias Forenses ‘Luis Concheiro’ (INCIFOR) da Universidade de Santiago de Compostela acollerá este mércores 5 de novembro, de 16.00 a 19.00 horas, a actividade divulgativa ‘Seguindo as pistas da Xenética Forense’, organizada pola súa Unidade de Xenética Forense. O encontro celebrarase na Aula Castelao da Facultade de Medicina e Odontoloxía e contará con entrada libre ata completar aforo.
A iniciativa pretende achegar ao público o traballo científico e tecnolóxico que se desenvolve nos laboratorios de xenética forense, un campo clave na resolución de casos criminais, identificación de vítimas e investigacións xudiciais.
A sesión abrirase coa intervención de Adrián Amboa Conde, quen ofrecerá a charla ‘Un día nun laboratorio de xenética forense’, centrada no funcionamento interno e nas técnicas básicas de análise de mostras biolóxicas.
A continuación, Ana Mosquera Miguel abordará a ‘Interpretación de perfís xenéticos e uso de marcadores uniparentais’, explicando como se empregan estes marcadores na identificación de parentescos e na resolución de casos complexos.
O programa continuará con María de la Puente Vila, que introducirá as novas tecnoloxías de secuenciación e a chamada DNA intelligence, ferramentas que permiten obter información avanzada sobre orixe xeográfica ou características físicas a partir do ADN.
Finalmente, Ana Freire Aradas pechará o ciclo coa conferencia ‘Epixenética forense: análise da metilación do ADN’, na que explorará como os cambios químicos no ADN poden axudar a determinar aspectos como a idade ou o estilo de vida das persoas analizadas.
Ciencia aberta e vocación divulgativa
Con esta actividade, o INCIFOR reafirma o seu compromiso coa divulgación científica e a formación da cidadanía en temas forenses, un ámbito no que a USC é referente internacional. A xornada ofrece unha oportunidade única para coñecer de preto o papel da xenética na xustiza e na investigación criminal.