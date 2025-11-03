Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

A Cámara de Comercio reúne a emprendedores atlánticos en Santiago para impulsar o talento xuvenil no mar

A capital galega acolle o encontro internacional 'Blue Horizons' para impulsar o emprendemento xuvenil na economía azul

Eladio Lois
Eladio Lois
03/11/2025 14:28
El evento tendrá lugar en el edificio CERSIA de Santiago
Redacción

Santiago de Compostela converterase esta semana nun referente internacional da innovación e o emprendemento sostible ligado ao mar, coa celebración do evento 'Blue Horizons: Youth Entrepreneurship in Action', organizado pola Cámara de Comercio de Santiago os días 4 e 5 de novembro.

O encontro reunirá arredor de cen mozos emprendedores, expertos e representantes institucionais de toda a área atlántica para promover a economía azul, un sector clave para o crecemento sostible das comunidades costeiras e rurais.

Un proxecto europeo para impulsar o talento azul

O evento enmárcase no proxecto europeo Atlantic InnoBlue Communities (ATLIC), cofinanciado polo Programa Interreg Espazo Atlántico a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). Cun orzamento total de 3,5 millóns de euros —dos que 2,62 millóns proceden do FEDER—, o proxecto ten como obxectivo crear unha comunidade piloto de innovación azul na rexión atlántica europea, baseada en laboratorios abertos, transferencia de coñecemento e redes de apoio ao emprendemento xuvenil.

ATLIC, recoñecido como caso de éxito pola Estratexia Atlántica da Unión Europea, destaca polo seu enfoque en innovación social e desenvolvemento sostible, fomentando que a mocidade lidere iniciativas relacionadas co mar, os recursos mariños e a sustentabilidade.

Dúas xornadas de innovación e intercambio

A sesión inaugural contará coa participación de María Rozas, concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude do Concello de Santiago; Fernando Pérez-Soba, da Cámara de Comercio; Sandra T. Silva, da Managing Authority do Programa Espazo Atlántico; Lara Meneses, da Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia; e Beira Araújo, socia líder do proxecto ATLIC.

Durante as dúas xornadas haberá mesas redondas, talleres e presentacións centradas nas oportunidades que ofrece a economía azul ás novas xeracións. Entre as persoas relatoras destacan Lorraine Thompson (Donegal Youth Service, Irlanda), Pablo Mariño (CEO de Bluscus), Muireann Kavanagh (activista do sector pesqueiro artesanal) e mozos emprendedores de Francia, Portugal, Irlanda e España, que compartirán as súas experiencias.

O programa inclúe tamén a ATLIC Open Academy, a International Round Table sobre emprendemento xuvenil no Atlántico e os Atlantic InnoBlue Communities Awards, que recoñecerán os proxectos máis innovadores.

Santiago, epicentro da economía azul

As actividades do primeiro día desenvolveranse no CERSIA Empresa, grazas á colaboración do Concello de Santiago, mentres que o segundo día inclúe visitas ao Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e ao Porto de Vigo, centradas na aprendizaxe práctica e o networking.

Co lema “Explora, aprende e descobre”, o encontro busca inspirar á mocidade atlántica a desenvolver proxectos sostibles e innovadores que contribúan ao crecemento azul, á cohesión social e á creación de emprego nas zonas costeiras.

