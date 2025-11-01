Piden 2 años y 6 meses de prisión para un joven por homicidio imprudente en un accidente mortal en Santiago

Sección sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago Cedida

La Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión a un joven por homicidio imprudente y posterior abandono del lugar del accidente en relación a un suceso ocurrido en el término municipal de Santiago en 2020, en el que murió el conductor de un coche y el conductor de otro quedó herido.

También exige que el acusado, que será juzgado el próximo viernes en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña (con sede en Santiago), no pueda conducir durante seis años.

Según relata el escrito fiscal, a las 01.30 horas de un día de octubre de 2020, conducía un vehículo, en el que viajaban otras cuatro personas, en dirección Boqueixón (A Coruña) para "seguir compartiendo tiempo de ocio nocturno".

El conductor iba a una velocidad superior a "la adecuada a las circunstancias", con el "ánimo alterado" y después de haber tomado alguna sustancia que alteró su estado. "No consta análisis de qué sustancia ni concentración, pero resultaba apreciable que sí había incorporado a su organismo alguna sustancia de las que afectan al estado psicofísico para la conducción", explica el Ministerio Público.

Cuando un Mercedes intentó adelantarlo, el acusado se mantuvo en su marcha e "inclusó incrementó la velocidad" para que el vehículo no lo sobrepasara. El conductor de este segundo turismo acabó perdiendo el control del mismo y terminó colisionando contra el frontal de un tercer coche, que conducía un hombre que falleció en el mismo lugar del accidente.

El acusado, a pesar del conocimiento de los hechos y de que sus pasajeros le pedían que parase, decidió continuar hasta su destino. Con todo, la Fiscalía recoge que se quedó "preocupado y asustado" y, al día siguiente, llamó por teléfono a la Guardia Civil para identificarse. Dio sus datos y se mostró dispuesto a acercarse a dar su versión de los hechos.

Como consecuencia de estos hechos, el piloto del Mercedes tuvo que ser liberado por los bomberos y trasladado al CHUS. Fue diagnosticado de fractura de tercio distal de húmero derecho y paresia de nervio radial, por lo que fue ingresado de urgencia. Días después, recibió el alta hospitalaria.

En base a los hechos descritos, la Fiscalía pide un año y seis meses de prisión por el homicidio imprudente y otro año por un delito de abandono del lugar del accidente. Por las lesiones imprudentes, demanda el pago de 10 meses de multa, con cuota diaria de 10 euros. Además, exige un total de seis años de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.