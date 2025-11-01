Santiago de Compostela
El Barroquista e La gata verde traen a súa divulgación artística á Igrexa da Universidade
Miguel Ángel Cajigal e Sara Rubayo gravarán en directo un podcast dentro do Outono Cultural da USC o xoves 6 de novembro
A Igrexa da Universidade acollerá a gravación en directo dun podcast entre El Barroquista, Miguel Ángel Cajigal Vera, e La gata verde, Sara Rubayo. O acontecemento terá lugar o xoves 6 de novembro.
Estes dous historiadores da arte e coñecidos divulgadores culturais realizarán a gravación nun acto aberto ao público ás 20.30 horas e enmarcado no Outono Cultural da USC.
As entradas, que son máximo dúas por persoa, poderanse recoller de balde o mesmo día da gravación a partir das 20.00 h. A apertura de portas será ás 20.15 horas.