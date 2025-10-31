Tardeo, tapas y música: la propuesta de Gonzalo Pose en Mercado Boanerges

El chef Gonzalo Pose Cedida

El próximo jueves 6 de noviembre, a las 19.00 horas, el Mercado Boanerges acogerá una nueva entrega del ciclo gastronómico Cocinando Santiago 2025. Será la quinta sesión —de las seis previstas este año— de este proyecto colaborativo que reúne a ocho de los cocineros más representativos de la capital gallega.

En esta ocasión, el protagonista será Gonzalo Pose, chef de Argentinos Burguer (A Estrada) y del recién inaugurado restaurante Flaco, situado en la calle Concepción Arenal 8 de Santiago. El cocinero llevará al mercado de O Castiñeiriño su reconocida propuesta de cocina callejera, en formato tardeo y con una puesta en escena muy urbana.

Pose presentará dos creaciones pensadas para conectar con el público local: un “Bocata de ostras fritas” y unos “Tacos de carrillera ahumada estilo Texas”, con precios populares de entre 5 y 6 euros.

El equipo del Mercado Boanerges, liderado por el chef Pablo Pizarro, completará la oferta con tres tapas más: “Níscalos carbonara”, “Milhojas de boquerón” y “Albóndigas de pollo de corral en pepitoria”.

“Traer mi propuesta urbana al Mercado Boanerges es una forma de cerrar el círculo, cocinar en el mercado gastronómico donde la ciudad se reúne. Queremos que la gente pruebe sabores potentes, con raíz y sin complejos, que el tardeo sea una excusa para encontrarnos con los compostelanos y compartir juntos una cocina de alta calidad hecha ex profeso para ellos”, señaló Gonzalo Pose.

Gastronomía y música para disfrutar Compostela

Como en cada edición, la experiencia culinaria se acompañará de música en directo a cargo del DJ local Nikander, creando un ambiente pensado para disfrutar de la gastronomía compostelana desde la cercanía.

“Contar con chefs de la talla de Gonzalo Pose confirma la posición de Cocinando Santiago como punto de encuentro para la ciudad y sus cocineros”, destacó Adrián Acevedo, responsable de Desarrollo de Negocio del Mercado Boanerges.

Próxima cita con Lucía Freitas

Tras la sesión de Gonzalo Pose, el ciclo cerrará con la participación de Lucía Freitas, chef del restaurante A Tafona y Estrella Michelin, quien pondrá el broche final a la segunda edición de Cocinando Santiago 2025 en las próximas semanas.