Santiago, la ciudad gallega con mayor presión turística

Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela Eladio Lois

Santiago de Compostela es la única ciudad gallega que soporta más turistas de los que emite durante todo el año, según los datos publicados este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE) y recogidos por Europa Press. La capital gallega presenta un saldo poblacional positivo en los cuatro trimestres de 2023, lo que refleja el fuerte impacto del turismo en su dinámica demográfica.

El peregrino número 500.000 llega a Santiago: un padre colombiano que hizo el Camino con su hijo en memoria de su esposa Más información

Un fenómeno que ya es la norma

El informe del IGE muestra que Galicia en su conjunto registra desde 2011 una carga de población superior a la de sus habitantes residentes, lo que implica un saldo poblacional positivo. La tasa media se sitúa en el 101 %, lo que significa que la comunidad soporta un 1 % más de población respecto a la residente. En el tercer trimestre —coincidiendo con el verano y el pico turístico—, esta cifra asciende al 106 %.

En este contexto, Santiago de Compostela destaca por ser la única de las siete grandes ciudades gallegas que mantiene una presión turística constante durante los doce meses del año, impulsada por el efecto del Camino de Santiago y el turismo cultural.

Turistas descansando. Foto de Eladio Lois

Además de Santiago y Sanxenxo, otros concellos con altos saldos poblacionales positivos en algún trimestre son O Porriño, Arteixo, San Cibrao das Viñas, O Grove y Foz. En el lado contrario, entre los municipios con mayores saldos negativos se encuentran los compostelanos Ames y Teo, que pierden población de forma significativa en determinados periodos del año.

Una radiografía del turismo gallego

El IGE atribuye las variaciones en la carga de población principalmente a los movimientos por turismo y segundas residencias, factores que alteran de forma notable la distribución de habitantes a lo largo del año.

En el caso de Santiago de Compostela, la combinación de su condición de capital autonómica, destino religioso y cultural de referencia y punto final del Camino explica que su flujo de visitantes se mantenga estable incluso fuera de la temporada alta.